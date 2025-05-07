Ινδία: Οι επιθέσεις έστειλαν μήνυμα σε «εχθρικές χώρες»

Στην κόψη του ξυραφιού παραμένουν οι σχέσεις Ινδίας – Πακιστάν, μετά τα πλήγματα της νύχτας από το Νέο Δελχί και την απάντηση του Ισλαμαμπάντ. Ένας γενικευμένος πόλεμος δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ και οι δύο γείτονες διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών

«Όλη η χώρα είναι χαρούμενη που πήραμε εκδίκηση»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι «όλη η χώρα είναι χαρούμενη που πήραμε εκδίκηση» μετά τις επιθέσεις στο Πακιστάν.

«Η χώρα μας έδωσε μια κατάλληλη απάντηση σε όσους σκότωσαν αθώους ανθρώπους και άφησαν γυναίκες χήρες» τόνισε ο Κίρτι Βαρντάν Σινγκ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση τζιχαντιστών σε τουριστικό θέρετρο του ινδικού Κασμίρ τον περασμένο μήνα.

Η Ινδία δήλωσε ότι έχει στοιχεία που συνδέουν «τρομοκράτες» με έδρα το Πακιστάν με την επίθεση - έναν ισχυρισμό που το Πακιστάν αρνείται.

Προειδοποίησε ότι οι «εχθρικές χώρες» θα πρέπει να εκλάβουν τα χτυπήματα ως «μήνυμα» ότι η Ινδία έχει «πληροφορίες από παντού», μετά την αναφορά του Ισλαμαμπάντ ότι επλήγησαν έξι τοποθεσίες.

«Εάν χρειαστεί να αναλάβουμε τέτοια περισσότερα μέτρα στο μέλλον, θα το κάνουμε με μεγαλύτερη ισχύ», σημείωσε.

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι σχέσεις Ινδίας – Πακιστάν, μετά τα πλήγματα της νύχτας από το Νέο Δελχί και την απάντηση του Ισλαμαμπάντ. Ένας γενικευμένος πόλεμος δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ και οι δύο γείτονες διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Όλη η χώρα είναι χαρούμενη που πήραμε εκδίκηση»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι «όλη η χώρα είναι χαρούμενη που πήραμε εκδίκηση» μετά τις επιθέσεις στο Πακιστάν.

«Η χώρα μας έδωσε μια κατάλληλη απάντηση σε όσους σκότωσαν αθώους ανθρώπους και άφησαν γυναίκες χήρες» τόνισε ο Κίρτι Βαρντάν Σινγκ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση τζιχαντιστών σε τουριστικό θέρετρο του ινδικού Κασμίρ τον περασμένο μήνα.

Η Ινδία δήλωσε ότι έχει στοιχεία που συνδέουν «τρομοκράτες» με έδρα το Πακιστάν με την επίθεση - έναν ισχυρισμό που το Πακιστάν αρνείται.

Προειδοποίησε ότι οι «εχθρικές χώρες» θα πρέπει να εκλάβουν τα χτυπήματα ως «μήνυμα» ότι η Ινδία έχει «πληροφορίες από παντού», μετά την αναφορά του Ισλαμαμπάντ ότι επλήγησαν έξι τοποθεσίες.

«Εάν χρειαστεί να αναλάβουμε τέτοια περισσότερα μέτρα στο μέλλον, θα το κάνουμε με μεγαλύτερη ισχύ», σημείωσε.

«Προσπαθούμε να αποφύγουμε ολοκληρωτικό πόλεμο»

Από πλευράς του, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν προειδοποίησε ότι η τελευταία επίθεση της Ινδίας σηματοδότησε μια «πρόσκληση για επέκταση της σύγκρουσης» μεταξύ των δύο γειτόνων — αλλά προειδοποίησε ότι το Ισλαμαμπάντ «προσπαθεί να αποφύγει» έναν πλήρη πόλεμο.

Το θανατηφόρο μπαράζ του Νέου Δελχί στο Παντζάμπ και το Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν νωρίς την Τετάρτη ήταν μια «σαφής παραβίαση», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Μουχαμάντ Ασίφ.

«(Η Ινδία) παραβίασε ένα διεθνές σύνορο», δήλωσε ο Ασίφ στο CNN. «Αυτή είναι μια σαφής παραβίαση και μια πρόσκληση για επέκταση της σύγκρουσης και ίσως για μετατροπή της σε κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο για την περιοχή».

Επέμενε ότι ο στρατός του Πακιστάν ήταν προετοιμασμένος «για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια είναι ότι είμαστε προετοιμασμένοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, επειδή η Ινδία αυξάνει την ένταση, το διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Ασίφ. «Οπότε... δεν μπορούμε να πιαστούμε με τις άμυνές μας χαλαρές».

Η επίθεση της Ινδίας σκότωσε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός 3χρονου κοριτσιού, και τραυμάτισε τουλάχιστον 46 άλλα άτομα, σύμφωνα με έναν πακιστανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μια ανώτερη ινδική πηγή άμυνας δήλωσε ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην ινδική πλευρά των συνόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.