Μπέσεντ: Το Σάββατο οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στην Ελβετία

Το Σάββατο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι οι συνομιλίες αποτελούν έναρξη της διαδικασίας και όχι «προχωρημένες» συζητήσεις.

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να κατονομάσει με ποιες χώρες ενδέχεται να καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ορισμένες από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε «αρκετά προχωρημένο» στάδιο και ενδέχεται να οδηγήσουν σύντομα σε συμφωνίες επί της αρχής.



Πηγή: skai.gr

