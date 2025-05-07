Το Erasmus+ βραβεύεται για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Το Erasmus+, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, λαμβάνει το βραβείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για το 2025 από το Cercle d’Economia. Το πρόγραμμα έχει συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο μέσω της κινητικότητας, αλλά και μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Το Erasmus+ συμπυκνώνει τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα όσα σημαίνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για τους πολίτες: ελεύθερη κυκλοφορία και ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των λαών. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση σε περισσότερα από 16 εκατομμύρια άτομα. Εξακολουθεί να στηρίζει την απόκτηση δεξιοτήτων για όλους και όλες, από τους εκπαιδευόμενους έως το προσωπικό, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στη δημιουργία και την ενίσχυση μιας κοινής ταυτότητας με βάση τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το βραβείο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θεσπίστηκε το 2020 από το Cercle d’Economia. Στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, έχει απονεμηθεί στον πρώην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι (το 2020) και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (το 2022). Το βραβείο θα απονείμει ο Πρόεδρος της Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, και ο Πρόεδρος της Καταλονίας, Salvador Illa.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

