Η Δανία προειδοποιεί ότι η Ρωσία μπορεί να στείλει πολεμικά πλοία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων

Η Δανία προειδοποίησε ότι το ναυτικό της Ρωσίας μπορεί να αρχίσει να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια του λεγόμενου σκιώδους στόλου μέσω των στενών της Δανίας για να κλιμακώσει τις προκλήσεις κατά των χωρών του ΝΑΤΟ.

Οι απειλές κατά της Δανίας έχουν γίνει «πιο σοβαρές» και η Ρωσία έχει πλέον περισσότερες επιλογές για να προκαλέσει τα μέλη του ΝΑΤΟ με «μια πιο απειλητική στρατιωτική συμπεριφορά», ανέφερε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Δανίας στις ετήσιες εκτιμήσεις της για την ασφάλεια την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Εάν συμβεί αυτό, θα αυξηθεί το επίπεδο της έντασης», ανέφερε η υπηρεσία.

Δώδεκα βορειοευρωπαϊκά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι θα εισαγάγουν ελέγχους στα ασφαλιστήρια των διερχόμενων ρωσικών δεξαμενόπλοιων.

Η Δανία θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή αυτών των ελέγχων, καθώς τα στενά της αποτελούν κρίσιμη εμπορική αρτηρία μέσω της οποίας το ρωσικό πετρέλαιο ρέει σε μεγάλο βαθμό απεριόριστα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση της πολεμικής εκστρατείας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

