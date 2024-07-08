Τα πτώματα τουλάχιστον επτά ανθρώπων εντοπίστηκαν σε διάφορους τομείς στην πόλη Ακαπούλκο, λιμάνι του νότιου Μεξικού το οποίο πλήττεται σκληρά εδώ και χρόνια από τη μάστιγα του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τρία πτώματα εντοπίστηκαν το βράδυ προχθές Σάββατο, στο πορτμπαγκάζ ταξί, και τα υπόλοιπα τέσσερα χθες Κυριακή σε διαφορετικές συνοικίες, σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, ενώ επίσης χθες εκσφενδονίστηκαν εναντίον αστυνομικού τμήματος εκρηκτικοί μηχανισμοί.

«Λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων των τελευταίων ωρών», αποφασίστηκε να «ενισχύσουμε την επιχειρησιακή ανάπτυξή μας σε διάφορους τομείς και ζώνες προτεραιότητας» στο Ακαπούλκο, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και την Εθνική Φρουρά, ανέφερε η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Δημόσιας Ασφαλείας της πολιτείας Γκερέρο (νότια) σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία«ενίσχυσε τις επιχειρησιακές ενέργειές της και την επιτήρηση μέσω βίντεο στις δημόσιες συγκοινωνίες, στις αγορές και στις συνοικίες με υψηλή εγκληματικότητα», πρόσθεσε.

Αργότερα η ίδια πηγή ανέφερε πως άγνωστοι πέταξαν τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον αστυνομικού τμήματος στο Ακαπούλκο — οι δύο εξουδετερώθηκαν, ο τρίτος εξουδετερώθηκε. Δεν διευκρινίστηκε για τι είδους μηχανισμούς επρόκειτο.

Η πασίγνωστη λουτρόπολη στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό, που υπέστη εκτεταμένες καταστροφές τον Οκτώβριο από ισχυρό τυφώνα, συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήττονται πιο σκληρά από την εγκληματική δράση των καρτέλ των ναρκωτικών. Το 2023, διαπράχθηκαν σ’ αυτή κάπου 1.890 φόνοι.

Στα τέλη Ιουνίου, εντοπίστηκαν τα πτώματα πέντε ανδρών, κάποια με δεμένα τα χέρια, σε δρόμο που οδηγεί στο Ακαπούλκο.

Τη 17η Ιουνίου, ο Σαλβαδόρ Βιγιάλμπα, που εξελέγη δήμαρχος της πόλης Κοπάλα στις εκλογές της 2ης Ιουνίου, δολοφονήθηκε σε αυτοκινητόδρομο.

Η βία που αποδίδεται στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 450.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι 100.000 και πλέον αγνοούνται από τα τέλη του 2006, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν (2006-2012) κήρυξε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τις ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας για να πατάξουν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.