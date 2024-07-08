Οι ευρωβουλευτές από τον «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λεπέν είναι έτοιμοι να προσχωρήσουν τη Δευτέρα στους «Πατριώτες για την Ευρώπη», καθιστώντας την ακροδεξιά ευρωομάδα την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, όπως αναφέρει δημοσίευμα από το Politico.

Μέχρι σήμερα, οι 30 εκλεγμένοι Γάλλοι ευρωβουλευτές της Λεπέν ανήκουν στην έτερη ακροδεξιά ευρωομάδα (ID) και αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια, θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη συνιστώσα στο εσωτερικό των «Πατριωτών», οι οποίοι σχηματίστηκαν κατά τα τέλη Ιουνίου και περιλαμβάνουν επίσης ευρωβουλευτές από το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καίριο πλήγμα για τον κεντρώο συνασπισμό εντός της Ευρωβουλής, ο οποίος επιδιώκει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Σάββατο, το Λαϊκό Κόμμα της Δανίας και το φλαμανδικό εθνικιστικό υπέρ της ανεξαρτησίας Vlaams Belang ανακοίνωσαν την απόφασή τους να συμμετάσχουν, με αποτέλεσμα οι Πατριώτες για την Ευρώπη να φτάσουν τους 23 ευρωβουλευτές, που είναι αρκετοί για να καλύψουν το όριο του κοινοβουλίου της ΕΕ για επίσημη αναγνώριση.

Άλλα κόμματα που συμμετέχουν είναι το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPOe) της Αυστρίας, το κεντρώο τσεχικό κόμμα ANO, το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV), το ακροδεξιό κόμμα Chega της Πορτογαλίας και το Vox της Ισπανίας.

Εκτός από την εκστρατεία υπέρ των συντηρητικών οικογενειακών αξιών και την εναντίωση στη μετανάστευση, η ομάδα στοχεύει να τερματίσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη για την άμυνα της Ουκρανίας κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

