Σε μια κομβική συγκυρία για τη Συμμαχία και σε ένα όλο και πιο αβέβαιο περιβάλλον ασφαλείας θα συναντηθούν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, στις 24 και 25 Ιουνίου, στη Χάγη, με βασικό θέμα στην ατζέντα την περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας.

Βασικό ζητούμενο, στο οποίο θα κληθούν να συμφωνήσουν οι ηγέτες των χωρών στης Συμμαχίας, είναι η έγκριση του νέου σχεδίου επενδύσεων του ΝΑΤΟ στην άμυνα, το οποίο θέτει ψηλότερα τον πήχυ της αύξησης των δαπανών και των επενδύσεων στην άμυνα για τα κράτη μέλη της Συμμαχίας.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει δαπάνες ύψους 5% για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο στόχος αφορά κατά 3,5 μονάδες αμιγώς αμυντικές δαπάνες και κατά 1,5 μονάδες τις δαπάνες και επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα, όπως οι υποδομές, η βιομηχανία και η ανθεκτικότητα. Ο αρχικός χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση της δέσμευσης είναι το 2035, αλλά δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και αναμένεται επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ των ηγετών.

Η Ελλάδα ξοδεύει παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Ανήκει στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Συμμαχίας που έχουν υπερβεί τη νατοϊκή δέσμευση που είναι σήμερα 2% του ΑΕΠ, ενώ πρόσφατα ο πρωθυπουργός παρουσίασε το 12ετές αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ύψους 25 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα τηρούσε τις συμμαχικές της δεσμεύσεις και κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της δημοσιονομικής κρίσης, κάτι που αναμένεται να επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη οι Ευρωπαίοι να επενδύσουν περισσότερο και πιο έξυπνα στη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα και να διαμορφώσουν έναν ισχυρό αμυντικό ευρωπαϊκό πυλώνα, συμπληρωματικά στο ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται όλες οι χώρες της Συμμαχίας να έχουν πετύχει τον στόχο του 2% του ΑΕΠ (στόχος που τέθηκε το 2014), ενώ από τις αρχές του χρόνου σειρά χωρών μελών που δεν είχαν πετύχει αυτό τον στόχο έχουν ανακοινώσει αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, ενώ η Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πηγή: skai.gr

