Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ στις 7 το απόγευμα

Στις 19:00 θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «σύνθετη και ανησυχητική της διεθνή γεωπολιτική συγκυρία, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

«Αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή. Το ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας» έγραψε νωρίτερα ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

