Η αστυνομία διαψεύδει τον Μερτς για την κατάσταση στα σύνορα

Παρά την διάψευση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς την Παρασκευή από τις Βρυξέλλες, περί ενεργοποίησης της ρήτρας έκτακτης ανάγκης στα γερμανικά σύνορα εξαιτίας του μεταναστευτικού, βάσει του άρθρου 72 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, φαίνεται ότι εδώ και τρεις μέρες η πραγματική κατάσταση επί του πεδίου δηλαδή στα γερμανικά σύνορα είναι εντελώς διαφορετική.

Αίσθηση μάλιστα προκαλεί η διάψευση του ίδιου του ισχυρού Συνδικάτου Αστυνομικών ως προς τις δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς. O επικεφαλής του συνδικάτου, Αντρέας Ρόσκοπφ, επιβεβαιώνει στην εφημερίδα Bild ότι οι απελάσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στα γερμανικά σύνορα έχουν ήδη ξεκινήσει. «Εφαρμόζουμε την εντολή του Ομοσπονδιακού Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ σχετικά με απορρίψεις όλων των αιτούντων άσυλο με εξαίρεση όταν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες: εγκύους, ασθενείς και ασυνόδευτους ανήλικοιυς» αναφέρει στη γερμανική εφημερίδα.

Ενδιαφέρον έχει πάντως ότι το συνδικάτο αστυνομικών τονίζει επίσης ότι εάν τα γερμανικά δικαστήρια κηρύξουν κάποια στιγμή την διαδικασία μαζικών απελάσεων εξπρές στα γερμανικά σύνορα ως παράνομη, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών.

Ήδη υπάρχουν πάντως σοβαρές επικρίσεις για τις πρώτες κινήσεις Μερτς στο μεταναστευτικό και από τους κόλπους των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά επιφυλάξεις περί συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών Ρολφ Μύτσενιχ μιλώστας στη γερμανική ραδιοφωνία dlf στέλνει σαφές μήνυμα προς τον νέο καγκελάριο. Η εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών της ΕΕ δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο για εγχώρια πολιτικά οφέλη, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η τάση στα σύνορα: Άμεσες απελάσεις

O Φρίντριχ Μερτς από την πλευρά του δηλώνει ότι οι έλεγχοι στα γερμανικά σύνορα προσιδιάζουν με τους ελέγχους που είχαν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2024. Πάντως ήδη στα σύνορα με γειτονικές χώρες τις τελευταίες μέρες, δηλαδή αμέσως μετά την ορκωμοσία της νεάς κυβέρνησης είναι αισθητή η εντατικοποίηση των συνοριακών ελέγχων, κάτι που καταγράφουν και οδηγοί ΙΧ ή επαγγελματικών οχημάτων που διέρχονται καθημερινά των συνόρων. Στα σύνορα με την Αυστρία και την Τσεχία οι έλεγχοι ήταν ήδη αυστηροί, όμως έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου n-tv.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας αναφέρει στο ίδιο δίκτυο ότι «οι απελάσεις θα είναι από τώρα και στο εξής άμεσες και για άτομα που υποβάλλουν αίτηση παροχής ασύλου όμως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα».

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ αναφέρει ότι «η αναδιάρθρωση του συστήματος ασύλου στη Γερμανία έχει ήδη ξεκινήσει» καθώς και ότι «πλέον ισχύουν όσα ίσχυαν πριν από το 2015». Το 2015 η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ είχε ανοίξει τα γερμανικά σύνορα σε αιτούντες άσυλο, τότε κυρίως από τη Συρία, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη χώρα σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες.

Επιστροφή Αφγανών που είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα

Αυξημένοι συνοριακοί έλεγχοι στο μεταξύ σημειώνονται επίσης τόσο στα σύνορα με την Πολωνία όσο και με τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στο Τρίερ, τέσσερις Αφγανοί πολίτες εντοπίστηκαν στον κεντρικό σταθμό της πόλης κατά τη διάρκεια ελέγχου σε λεωφορείο και επεστράφησαν στο Λουξεμβούργο, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές του Λουξεμβούργου.

Οι δύο γυναίκες και δύο άνδρες είχαν υποβάλει πρώτη αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου προβλέπει ότι η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου τους. Όπως διευκρινίστηκε, οι τέσσερις δεν ανήκαν στις ευάλωτες κατηγορίες, οι οποίες εξαιρούνται από τις «αυτόματες» επιστροφές, που επιδιώκει η νέα γερμανική κυβέρνηση.

Πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας επιτρέπει τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ανεκτές και αποδεκτές τις συνθήκες διαβίωσης εντός και εκτός ελληνικών προσφυγικών δομών. Πρόκειται για μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες στη διαχείριση του μεταναστευτικού, με την Ελλάδα μέχρι στιγμής να μην φαίνεται θετική προς το ενδεχόμενο αποδοχής μαζικών σχετικών γερμανικών αιτημάτων.

