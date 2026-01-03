Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις μετακινήσεις της. Πρόκεται για διαρρές που έγιναν τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις.

Ο αδελφός της, Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκεται στο Καράκας, σύμφωνα με τρεις πηγές που επίσης έχουν γνώση για τις μετακινήσεις του.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες εμφανίστηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε ηχητικό μήνυμα στη κρατική τηλεόραση, ζητώντας αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια, είναι εν ζωή, ενώ ο Χόρχε Ροδρίγκες δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ώρα της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

