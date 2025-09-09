NHS: 4 στα 5 νοσοκομεία της Αγγλίας δεν πληρούν τα στάνταρ

Το νέο σύστημα αξιολόγησης της κυβέρνησης των Εργατικών δημιουργεί λίστες κατάταξης των νοσοκομείων, μέσω διαφορετικών κριτηρίων τα οποία συμψηφίζονται. Αντιδράσεις για το νέο πλάνο του υπουργείου Υγείας.Όταν ένας τομέας «τραβάει» από τους φορολογούμενους σχεδόν ή και περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια λίρες δεν αποτελεί μια εύκολη εξίσωση. Και αυτό, κυρίως για την κυβέρνηση και εκείνους που διαχειρίζονται αυτή την «τράπεζα χρημάτων». Για όσους από την άλλη δίνουν τη δική τους μερίδα σε αυτά τα λεφτά απλά θέλουν να δουν το αποτέλεσμα.



Ο λόγος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) το οποίο είναι «διαλυμένο», σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της βρετανικής κυβέρνησης. Το νέο σύστημα, δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα από το υπουργείο Υγείας μέσω πινάκων αξιολόγησης των νοσοκομείων οι οποίοι και απέδειξαν τα παραπάνω.

Συγκεκριμένα, 107 από τα συνολικά 134 μεγάλα νοσοκομεία της Αγγλίας, δηλαδή το 80%, θεωρείται ότι αποτυγχάνουν, καθώς βρίσκονται «εκτός τροχιάς» στους στόχους απόδοσης ή παρουσιάζουν οικονομικά ελλείμματα.Πως θα λειτουργεί το νέο σύστημα αξιολόγησης;Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ προχώρησε σε αυτό το σύστημα με στόχο το δεκαετές πλάνο "διάσωσης του NHS". Μεταξύ άλλων, είχε υποσχεθεί «ειλικρίνεια και διαφάνεια» για την κατάσταση που βρίσκεται το NHS σήμερα, ενώ δήλωσε στο BBC Breakfast, ότι «θα με βοηθήσει να κρατάω τον λογαριασμό αλλά και να είμαι υπόλογος για την επίδοση των ηγετών του NHS σε όλη την χώρα».Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα κριτήρια βαθμολόγησης χωρίζονται σε εφτά διαφορετικούς τομείς. Μεταξύ άλλων είναι: οι ώρες αναμονής στα επείγοντα και σε εγχειρήσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης σε ασθενοφόρα και πρώτες βοήθειες, η ικανοποίηση των ασθενών, η οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων, η οικονομική διαχείριση αυτών αλλά και οι ελλείψεις προσωπικού.Οι πίνακες θα δημοσιεύονται κάθε τρεις μήνες και ανάλογα με την αξιολόγηση, είτε θα δίνεται μεγαλύτερη ελευθερία στη διαχείριση της χρηματοδότησης είτε θα τους επιβάλλεται μεγαλύτερος έλεγχος και επιβολή αλλαγών στα πρότυπα εκείνων με την υψηλότερη βαθμολόγηση. Το επόμενο στάδιο είναι μάλιστα, η απόδοση να συνδέεται με τους μισθούς των διοικητικών και να υπάρχουν ανάλογες επιπτώσεις στο ύψος των απολαβών.Αποπροσανατολισμός τόσο των ασθενών όσο και των νοσοκομείων υποστηρίζουν οι επικριτέςΣύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, τα νοσοκομεία θα ταξινομούνται σε τέσσερα τμήματα/κατηγορίες, με την πρώτη να αντικατοπτρίζει τις καλύτερες επιδόσεις και την τέταρτη τις χειρότερες. Για παράδειγμα, όσα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν υψηλότερα από την τρίτη κατηγορία. Παράλληλα, ένα νοσοκομείο μπορεί να έχει υψηλή βαθμολογία στην περίθαλψη όμως μπορεί να πέσει κατηγορία αν τα οικονομικά του δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο.Ο υπουργός Υγείας Στρίτινγκ, υποστηρίζει ότι οι πίνακες θα βοηθήσουν και τους ασθενείς ώστε να είναι πιο ενημερωμένοι για τα νοσοκομεία και να επιλέγουν που θέλουν να νοσηλευτούν.Οι επικριτές αντιμετωπίζουν όμως τελείως διαφορετικά το νέο αυτό εγχείρημα. Όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε «να βλάψει την εμπιστοσύνη των ασθενών» και τα νοσοκομεία να «επικεντρωθούν μόνο στην ενίσχυση της απόδοσής τους». Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ομοσπονδίας των νοσοκομείων (NHS Confederation) Μάθιου Τέιλορ, δήλωσε στην Telegraph, ότι «το προσωπικό κάνει ότι καλύτερο μπορεί για τους ασθενείς υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και δεν θέλουμε να νιώσουν ότι κατονομάζονται και ντροπιάζονται».

