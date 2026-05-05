Η αγορά δεν πείθεται από το σχέδιο του Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ

Ο πλανήτης αναζητά απεγνωσμένα μια λύση στο Στενό του Ορμούζ, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα έως και 1.000 τάνκερ. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε χθες ότι έβγαλε από το Στενό με επιτυχία δύο αμερικανικά πλοία, όμως η «Επιχείρηση Ελευθερία» δεν φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα τερματίσει την ιστορική ενεργειακή κρίση.

Τουλάχιστον, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η αγορά, αναφέρει το CNN και εξηγεί πως οι τιμές στην ενέργεια δεν υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τη νέα αμερικανική προσπάθεια «καθοδήγησης» πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έφτασαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και στη συνέχεια ανέβηκαν ακόμη περισσότερο, καθώς πλοία και βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έγιναν στόχος τη Δευτέρα, εγείροντας ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας.

Και τα συμβόλαια βενζίνης αυξήθηκαν επίσης, υποδηλώνοντας ότι το κόστος στα πρατήρια θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί.

Από τα παραπάνω η αγορά συμπεραίνει ότι η «Επιχείρηση Ελευθερία» δεν θα απελευθερώσει τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που είναι εγκλωβισμένες στη Μέση Ανατολή.

Ελλιπής αποστολή

Ο σκεπτικισμός αντικατοπτρίζει ορισμένες πραγματικότητες:

Δεν πρόκειται για συνοδευτική αποστολή: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» είναι μια προσπάθεια «αποκατάστασης της ελευθερίας ναυσιπλοΐας» στο Στενό του Ορμούζ, που θα περιλαμβάνει περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Αν και η ανακοίνωση του Τραμπ δείχνει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εστιάζουν σωστά στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, όμως δεν υπόσχεται ότι ο αμερικανικός στρατός θα συνοδεύει τα πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν το πέρασμα. Μάλιστα, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο CNN ότι δεν πρόκειται για αποστολή συνοδείας. Το Ιράν λέει ότι παραβιάζει την εκεχειρία: Αξιωματούχοι στο Ιράν αντέδρασαν γρήγορα στην «Επιχείρηση Ελευθερία» υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει την εύθραυστη εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, το Ιράν φάνηκε να απαντά με νέες επιθέσεις στην περιοχή. Κλονισμένη εμπιστοσύνη: Η βιομηχανία της ναυτιλίας έχει κλονιστεί από την τοποθέτηση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν και από επιθέσεις σε πλοία που προσπαθούν να περάσουν. Στελέχη της ναυτιλίας εκφράζουν ήδη επιφυλάξεις για την «Επιχείρηση Ελευθερία» και δεν είναι σαφές αν οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο της διέλευσης.

Τι θέλει η αγορά

Η «Επιχείρηση Ελευθερία» απέχει πολύ από μια πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Η Eurasia Group προειδοποίησε ότι εκτός και αν υπάρξει «συναίνεση» από το Ιράν ή μεγάλη ναυτική ανάπτυξη στην περιοχή, η «Επιχείρηση Ελευθερία» θα αποτύχει. «Το αμερικανικό σχέδιο δεν θα αυξήσει σημαντικά τον όγκο μεταφορών μέσω του στενού στο άμεσο μέλλον», ανέφερε η εταιρεία σε έκθεσή της τη Δευτέρα.

Το ίδιο πνεύμα εξέφρασε και ο Bjørn Højgaard, διευθύνων σύμβουλος της Anglo-Eastern: «Χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να ρθεί το αδιέξοδο, όχι μόνο η μία» είπε. «Οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να δείξει ότι είναι πρόθυμη να αφήσει ορισμένα πλοία να περάσουν, αλλά αν η άλλη δεν το αποδεχτεί στην πράξη, δεν αλλάζει ουσιαστικά η κατάσταση στη θάλασσα».

Νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις στην περιοχή. Οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ιράν αντάλλαξαν πυρά τη Δευτέρα, με τις ΗΠΑ να καταστρέφουν μικρά ιρανικά σκάφη ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων. Έκρηξη συγκλόνισε πλοίο συνδεδεμένο με τη Νότια Κορέα στο Στενό του Ορμούζ. Η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής, αλλά το περιστατικό υπογραμμίζει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων.

Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε βασική πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε επίθεση που αποδόθηκε από αξιωματούχους σε ιρανικά drones. Το περιστατικό προκάλεσε ζημιές στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα, το τέλος ενός αγωγού που χρησιμοποιείται για να παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ.

Βενζίνη στα 5 δολάρια

Τα αμερικανικά συμβόλαια αργού αρχικά υποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής, πριν αρχίσουν και πάλι να ανεβαίνουν. Το αμερικανικό αργό (WTI) έφτασε έως τα 107,46 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα και σε πρόσφατες συναλλαγές ήταν αυξημένο κατά 3,5%, στα 105 δολάρια. Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς και βασικός παράγοντας για τις τιμές βενζίνης, αυξήθηκε κατά 5% στα 114 δολάρια.

Τα συμβόλαια βενζίνης στις ΗΠΑ σημείωσαν επίσης άνοδο τη Δευτέρα, κατά 4% ή 15 σεντς ανά γαλόνι. Οι τιμές λιανικής εκτινάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα και έφτασαν νέο υψηλό κρίσης στα 4,46 δολάρια ανά γαλόνι τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Andy Lipow δήλωσε στο CNN ότι οι τιμές πιθανότατα θα φτάσουν τα 5 δολάρια το γαλόνι, αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για ακόμη έναν μήνα.

170 εκατομμύρια βαρέλια εγκλωβισμένα

Η αγορά παρακολουθεί στενά αν η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ επιταχυνθεί τις επόμενες ημέρες. Η ελπίδα είναι ότι κάποια από τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο, μεταφέροντας κρίσιμα φορτία για τον υπόλοιπο κόσμο, θα μπορέσουν τελικά να διαφύγουν. Ωστόσο, η Επιχείρηση Ελευθερία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, φαίνεται να στερείται της ικανότητας να αποσυμφορήσει γρήγορα το σημαντικό αυτό «μποτιλιάρισμα».

Περίπου 170 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, καυσίμου αεροσκαφών, ντίζελ και άλλων προϊόντων βρίσκονται εγκλωβισμένα στη Μέση Ανατολή πάνω σε 166 δεξαμενόπλοια.

«Η βοήθεια έρχεται»

Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους καταναλωτές. «Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν από σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Σημείωσε ότι ορισμένα από τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Επιχείρηση Ελευθερία θα μπορέσει να τα φέρει σύντομα στην αγορά.

«Πιστεύω ότι η αγορά θα είναι επαρκώς εφοδιασμένη… είμαι βέβαιος ότι στο τέλος ο κόσμος θα πλημμυρίσει από πετρέλαιο», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπόσχεση του OPEC να αυξήσει την παραγωγή, αν και αυτό έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα όσο το Στενό παραμένει κλειστό.

Σε κάθε περίπτωση, τα εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια που υπόσχεται ο OPEC ωχριούν μπροστά στην απώλεια περίπου 14 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως λόγω του πολέμου. Και τα 170 εκατομμύρια βαρέλια που είναι εγκλωβισμένα στο Στενό αποτελούν επίσης μικρό μέρος σε σύγκριση με τα περίπου 900 εκατομμύρια βαρέλια που, σύμφωνα με αναλυτές, έχουν τεθεί εκτός αγοράς λόγω της σύγκρουσης, ποσότητα που αυξάνεται κάθε μέρα που το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό.

Πηγή: skai.gr

