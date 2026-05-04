Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν τη Δευτέρα ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει τις τελευταίες ώρες από το Στενό του Ορμούζ, διαψεύδοντας τον αμερικανικό ισχυρισμό ότι δύο πλοία υπό σημαία ΗΠΑ διέσχισαν τη θαλάσσια οδό.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και απολύτως ψευδείς», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κάθε ναυτική δραστηριότητα που δεν συνάδει με τις «αρχές» του ιρανικού ναυτικού αντιμετωπίζει «σοβαρούς κινδύνους», τονίζοντας ότι πλοία που παραβιάζουν τις οδηγίες «θα σταματούν με τη χρήση βίας».



Πηγή: skai.gr

