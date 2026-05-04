Φρουροί της Επανάστασης: Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το Ορμούζ - «Ψευδείς» οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και απολύτως ψευδείς», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους 

Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν τη Δευτέρα ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει τις τελευταίες ώρες από το Στενό του Ορμούζ, διαψεύδοντας τον αμερικανικό ισχυρισμό ότι δύο πλοία υπό σημαία ΗΠΑ διέσχισαν τη θαλάσσια οδό.

«Οι ισχυρισμοί Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και απολύτως ψευδείς», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κάθε ναυτική δραστηριότητα που δεν συνάδει με τις «αρχές» του ιρανικού ναυτικού αντιμετωπίζει «σοβαρούς κινδύνους», τονίζοντας ότι πλοία που παραβιάζουν τις οδηγίες «θα σταματούν με τη χρήση βίας».
 

TAGS: Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή Φρουροί της Επανάστασης
