Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως φορτηγό υπό αμερικανική σημαία πέρασε το Στενό του Ορμούζ

Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το Alliance Fairfax, υπό αμερικανική σημαία φορτηγό-οχηματαγωγό της θυγατρικής του Farell Lines, διέπλευσε χθες Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Maersk, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές.

Το Alliance Fairfax ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία «διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους».

Πηγή: skai.gr

