Εν όψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και όλες οι πόλεις έχουν φορέσει τα «καλά» τους και περιμένουν τους επισκέπτες. Από την παραμυθένια, κλασσική Βιέννη και το κοσμοπολίτικο Λονδίνο μέχρι πιο… εναλλακτικούς προορισμούς, όπως το Βάλκεμπουργκ της Ολλανδίας, υπάρχει σίγουρα μία πρόταση ταξιδιού για όλα τα γούστα.

Χριστούγεννα ίσον Ροβανιέμι

Στην Λαπωνία της Φιλανδίας, οι επισκέπτες μπορούν να πάνε στο χωριό Άγιος Βασίλη όλο τον χρόνο. Ομως, ο συνδυασμός του χιονιού και της εορτασική ατμόσφαιρας στην πόλη καθώς πλησιάζει η ημέρα των Χριστουγέννων, κάνει τα πράγματα να φαίνονται ακόμη πιο μαγικά.

Βιέννη – Η απόλυτη παραμυθένια ατμόσφαιρα

Τα Χριστούγεννα στην στολισμένη αυστριακή ατμόσφαιρα με την… αυτοκρατορική αρχιτεκτονική είναι βγαλμένα από τον Καρυοθραύστη. Και ενώ το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο και η εμβληματική χριστουγεννιάτικη αγορά που βρίσκεται έξω από το θεαματικό Rathaus, το Δημαρχείο της Βιέννης, είναι απαραίτητες στάσεις, η αγορά του Spittelberg σίγουρα αξίζει μια βόλτα.

Μπριζ, Βέλγιο – Μεσαιωνική αρχιτεκτονική και σπιτάκια gingerbread

Το μεσαιωνικό κέντρο της Μπριζ, που προστατεύεται από την UNESCO, είναι γεμάτο με κτίρια που, όταν ανάψουν τα εορταστικά φώτα, μοιάζουν με παραμυθένια gingerbread. Κάθε χρόνο, το ετήσιο φεστιβάλ Winter Glow μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Υπάρχουν δύο χριστουγεννιάτικες αγορές, ένα μονοπάτι με φως και - το καλύτερο από όλα - ένα πλωτό παγοδρόμιο στο Minnewater, τη Λίμνη της Αγάπης.

Βάλκεμπουργκ, Ολλανδία – Βόλτα στις υπόγειες χριστουγεννιάτικες σπηλιές

Το Βάλκεμπουργκ τα Χριστούγεννα προσφέρει στους επισκέπτες τους όλα αυτά που έχουν οι συνηθισμένες ευρωπαϊκές πόλεις: φώτα, δέντρα, αγορές και άφθονο gluhwein.

Ωστόσο, αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι όλα αυτά βρίσκονται και… υπογείως.

Τα Χριστουγεννιάτικα Σπήλαια – αγορές της πόλης έχουν γίνει διεθνώς γνωστά για το ιδιαίτερη ατμόσφαιρά τους.

Το μεγαλύτερο Σπήλαιο του Δήμου φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες εσωτερικές χριστουγεννιάτικες αγορές στην Ευρώπη.

Το Velvet Cave, που χρονολογείται γύρω στον 11ο ή 12ο αιώνα, χρησιμοποιήθηκε ως ορυχείο για την πέτρα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του κάστρου του Valkenburg και ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Γκέτεμποργκ, Σουηδία - Παγωμένα Χριστούγενννα σαν από τη Βασίλισσα του Χιονιού

Η απόλυτη χριστουγεννιάτικη πόλη της Σουηδίας είναι γεμάτη εορταστικές εκπλήξεις για όσους επιθυμούν να βγουν βόρεια και να αντιμετωπίσουν το σκανδιναβικό ψύχος.

Το βασικότερο αξιοθέατο είναι η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Liseberg, που βρίσκεται σε ένα ιστορικό λούνα παρκ 100 ετών. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ατέλειωτες βόλτες μέσα σε ένα «παγωμένο» λευκό χριστουγεννιάτικο σκηνικό αλλά και να δοκιμάσουν λιχουδιές από όλη τη χώρα, όπως ρέγγα τουρσί, τάρανδο και κρασί με μπαχαρικά glögg.

Το τριών χιλιομέτρων Μονοπάτι του Φωτός, με άπειρα λαμπιόνια εκτείνεται από το Liseberg μέχρι το λιμάνι της πόλης και αξίζει να το περπατήσετε. Γενικά, ντυθείτε πολύ καλά και απολαύσετε ατελείωτες βόλτες.

Κόλμαρ, Γαλλία - Κουκλίστικη ατμόσφαιρα σε μαγικό σκηνικό

Υπάρχουν πολλές υπέροχες χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη την Ευρώπη. Λίγες όμως αιχμαλωτίζουν τη φαντασία ή διασκεδάζουν τους επισκέπτες όσο οι παραμυθένιες αγορές της κουκλίστικης Κόλμαρ, στην Αλσατία της Γαλλίας – σε αυτή την πόλη αλλωστε η Γαλλίδα συγγραφέας, Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, εμπνεύστηκε το σκηνικό για την ιστορία της «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» σε αυτή την ατμοσφαιρική πόλη.

Τουλάχιστον έξι αγορές βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, που συνδέονται μεταξύ τους με φωτισμένους δρόμους και άνετα ξύλινα σαλέ για ξεκούραση από τις βόλτες μέχρι τελικής πτώσης.

Γύρω στις 5 μ.μ. τις Τετάρτες και τα Σάββατα, μια παιδική χορωδία πηγαίνει στο τοπικό κανάλι, γνωστό ως Petite Venise, ή Μικρή Βενετία, τραγουδώντας τα κάλαντα, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμα πιο εορταστική.

Τρούμσε (Tromso), Νορβηγία

Αυτή η παραμυθένια πόλη της Νορβηγίας, που βρίσκεται ψηλά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο,προσφέρει πολλή χειμερινή μαγεία αυτή την εποχή του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, όταν δεν υπάρχει φως της ημέρας, η πόλη γίνεται κάτι που πρέπει να δείτε.

Οι δρόμοι είναι στολισμένοι με φώτα, ενώ οι πάγκοι της χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι διάσπαρτοι παντού, όπως δίπλα στο Macks Ølbryggeri, το πιο βόρειο ζυθοποιείο στον κόσμο.

Τη μέρα επισκεφθείτε τον εκπληκτικό αρκτικό καθεδρικό ναό που φιλοξενεί τακτικές συναυλίες και εκδηλώσεις.

Το βράδυ πάρτε το τελεφερίκ και ανεβείτε πάνω από την πόλη για να θαυμάσετε το βόρειο σέλας.

Με πληροφορίες από CNN



