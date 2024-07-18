Για τα όσα συνέβησαν στη Σμύρνη και είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρώσει τη συναυλία της στο Τσεσμέ, καθώς στη σκηνή είχε αναρτηθεί μια αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ, μίλησε η Δέσποινα Βανδή η οποία το τελευταίο 24ωρο έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στα social media τόσο από τους διοργανωτές της συναυλίας όσο και από τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία του σφαγέα των Ελλήνων. Ζήτησα να φύγει η φωτογραφία του και στη θέση της να μπει μία ελληνική σημαία πλάι στην τουρκική» δήλωσε η τραγουδίστρια σε νέες της δηλώσεις στο Open.

Η γνωστή τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή και οι συνεργάτες της βρίσκονταν επί δύο ώρες σε διαβουλεύσεις με την διοργάνωση της συναυλίας αλλά και με τους υπεύθυνους του Τουρκικού Ιδρύματος Παιδείας προκειμένου να κατέβει η αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ, συζητήσεις οι οποίες εκ του αποτελέσματος απέβησαν άκαρπες. Στη σκηνή εμφανίστηκε τελικά η χορωδία του Ιδρύματος TEV, η οποία μαζί με το ακροατήριο τραγούδησε το «Εμβατήριο της Σμύρνης», τον ύμνο που έχουν υιοθετήσει κυρίως οι εθνικιστές κεμαλιστές και εξυμνεί την είσοδο του Κεμάλ Ατατούρκ στη Σμύρνη και την ήττα του ελληνικού στρατού το 1922.

Η Δέσποινα Βανδή, στην πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μέσω της εταιρίας παραγωγής, εξέφρασε τον σεβασμό της σε όσους την τίμησαν με την παρουσία τους στη Σμύρνη και επισήμανε πως την ευθύνη για την ακύρωση της συναυλίας φέρει εξ ολοκλήρου το TEV καθώς «μονομερώς αποφάσισε να αλλάξει τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως συναυλία και του έδωσε πολιτικό χαρακτήρα ενώ δεν είχαμε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο».

«Ως εκ τούτου η συμμετοχή μου στη συναυλία δεν ήταν δυνατή» πρόσθεσε η Δέσποινα Βανδή.

