Η Demi Rose είναι σέξι και της αρέσει να μας δείχνει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η «λολίτα» του Instagram ποζάρει γυμνή και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν.

Το 29χρονο μοντέλο και influencer των social media κάνει διακοπές στην Ίμπιζα και συνεχώς δημοσιεύει φωτογραφίες δείχνοντάς μας τις διάσημες καμπύλες της και όχι μόνο… Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάσημο μοντέλο έχει, σχεδόν, 20 εκατ. followers στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο αποκάλυψε ότι παρά το γεγονός ότι έχει ένα σώμα που οι περισσότεροι θα μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν, εξακολουθεί να «παλεύει» με ανασφάλειες για το σώμα της, αφού ως έφηβη υπέστη ανελέητο εκφοβισμό. Μιλώντας στη «Daily Mail» εξήγησε: «Ποτέ δεν βρήκα τη θέση μου στο σχολείο. Οι άνθρωποι ήταν αρκετά κακοί και υποθέτω ότι ήμουν απλά διαφορετική. Οι άνθρωποι έλκονταν από το να με πειράζουν και από τότε που έφυγα, έχω ανθίσει.

Τώρα απλά μπλοκάρω κάθε αρνητικό σχόλιο, γιατί δεν θέλω να επηρεάσει τις δικές μου σκέψεις για τον εαυτό μου. Έπρεπε να γίνω χοντρόπετση. Γυμνάζομαι πέντε με έξι φορές την εβδομάδα για την υγεία και ευεξία μου. Επίσης, προσέχω πολύ τι τρώω και αποφεύγω τους υδατάνθρακες, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τη ζάχαρη. Μου αρέσει να λάμπω από μέσα προς τα έξω», πρόσθεσε η ίδια.

