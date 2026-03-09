Το HMS Prince of Wales, ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πλέον απίθανο να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία των βρετανικών συμφερόντων, όπως μεταδίδει το BBC.

Το αεροπλανοφόρο τέθηκε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας το Σάββατο, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να αποπλεύσει εντός πέντε ημερών εάν οι υπουργοί έδιναν εντολή να αναπτυχθεί.

Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι θα μπορούσε να σταλεί στη Μεσόγειο για να προστατεύσει τη βρετανική βάση στην Κύπρο από ιρανικά drones και πυραύλους.

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν τώρα ότι είναι πιθανό το αεροπλανοφόρο να κατευθυνθεί προς την Αρκτική, για να συμμετάσχει σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ που έχουν προγραμματιστεί εδώ και καιρό.

Άνθρωποι εντός της κυβέρνησης ήταν σαφείς το Σαββατοκύριακο ότι δεν είχε ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με το εάν θα αναπτυχθεί το HMS Prince of Wales στη Μεσόγειο, αλλά δεν διέψευσαν εντελώς τις αναφορές ότι αυτό ίσως μπορούσε να συμβεί.

Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφερόταν πλέον να λάβει βοήθεια από το αεροπλανοφόρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έγραψε στο Truth Social ότι «δεν τους χρειαζόμαστε πια» και «δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επέτρεψε τη χρήση βρετανικών βάσεων στις αρχικές αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, αλλά έκτοτε έδωσε άδεια να χρησιμοποιηθούν για αμυντική δράση έναντι ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Το HMS Prince of Wales βρισκόταν πάντα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα».

«Το Υπουργείο Άμυνας αυξάνει την ετοιμότητα του αεροπλανοφόρου, μειώνοντας τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να αποπλεύσει για οποιαδήποτε ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την ανάπτυξή του».

Το HMS Prince of Wales είχε ήδη προγραμματιστεί να ταξιδέψει στην Αρκτική αργότερα φέτος, αλλά δεν είναι σαφές γιατί ελήφθη η απόφαση να τεθεί σε προχωρημένη κατάσταση ετοιμότητας, σημειώνει το BBC.

Κάποιοι στην κυβέρνηση υποστήριξαν το Σαββατοκύριακο ότι η απόφαση οφειλόταν σε μια συνεχιζόμενη αξιολόγηση των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

Πηγές έχουν πλέον δηλώσει ότι η απόφαση ενίσχυσης της ετοιμότητας του πλοίου δεν συνδεόταν με τα γεγονότα στο Ιράν.

Επιπλέον, μαχητικά αεροσκάφη και το πολεμικό πλοίο HMS Dragon έχουν ήδη αποσταλεί στην περιοχή μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βρετανικές βάσεις.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατηγορηθεί ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα για να προστατεύσει την Κύπρο από εχθρικά drones και πυραύλους.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα μικρό drone χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, προκαλώντας αυτό που το Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε ως «ελάχιστες ζημιές».

Το HMS Dragon δεν είναι ακόμη έτοιμο να αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ και αναμένεται να αποπλεύσει τις επόμενες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη αναπτύξει «σημαντικές επιθετικές δυνατότητες για την προστασία του βρετανικού λαού και των συμμάχων μας στην περιοχή», συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-35, συστημάτων αεράμυνας και επιπλέον 400 ατόμων στην Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.