Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες «ανά πάσα στιγμή»

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ «ανά πάσα στιγμή», αλλά η προσοχή των συμμάχων της είναι επί του παρόντος στραμμένη στη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την αναβολή μιας προγραμματισμένης συνάντησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση προς όφελός της, με στόχο να μετατρέψει τα πλήγματα του Ιράν εναντίον των γειτόνων του και των αμερικανικών βάσεων σε «ένα δεύτερο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

I held a meeting with our negotiating team. It is important that we are in communication with the American side virtually 24/7. At the moment, the partners’ priority and all attention are focused on the situation around Iran, and because of this the meeting that had been planned… pic.twitter.com/zx0SayOacW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2026

