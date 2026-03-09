Λογαριασμός
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες «ανά πάσα στιγμή»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση στο Ιράν προς όφελός της, με στόχο «ένα δεύτερο μέτωπο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας»

Ζελένσκι

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ «ανά πάσα στιγμή», αλλά η προσοχή των συμμάχων της είναι επί του παρόντος στραμμένη στη σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την αναβολή μιας προγραμματισμένης συνάντησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Μόσχα προσπαθεί να χειραγωγήσει τη σύγκρουση προς όφελός της, με στόχο να μετατρέψει τα πλήγματα του Ιράν εναντίον των γειτόνων του και των αμερικανικών βάσεων σε «ένα δεύτερο μέτωπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ
