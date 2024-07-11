Το «στρατόπεδο» του προέδρου έδωσε στη δημοσιότητα νέα προεκλογική διαφήμιση την Πέμπτη, με την οποία εξαπολύεται επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή «συντάσσεται με τον Πούτιν». Ο Τραμπ αποκαλείται «σκυλάκι για έναν δικτάτορα», ενώ επισημαίνεται η υποστήριξη του Μπάιντεν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.



Η διαφήμιση – που κυκλοφόρησε για να συμπέσει με την τελευταία ημέρα της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον – αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης καμπάνιας ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τα μέσα ενημέρωσης για τον Ιούλιο. Επικρίνει τον Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί «να κάνει ό,τι διάολο θέλει» στα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν εκπληρώνουν τους στόχους των αμυντικών δαπανών, προειδοποιώντας ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών είναι «σκυλάκι για έναν δικτάτορα» που κατηγορεί για πολλά θέματα... «πρώτα την Αμερική».



«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος δικτάτορας. Εάν επανεκλεγεί, θα είναι το σκυλάκι του Βλαντιμίρ Πούτιν, δίνοντάς του το πράσινο φως για να προκαλέσει αναταράξεις στην Ευρώπη και να πυροδοτήσει ενδεχομένως τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε μάλιστα την Πέμπτη η εκπρόσωπος της εκστρατείας του Μπάιντεν, Λόρεν Χιτ. «Η δημοκρατία και η αμερικανική ασφάλεια κρίνονται στις κάλπες αυτόν τον Νοέμβριο και ο Πρόεδρος Μπάιντεν είναι ο μόνος υποψήφιος σε αυτήν την κούρσα που έχει δεσμευτεί να την προστατεύει και να την προωθεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».



Η διαφήμιση έρχεται ενόσω ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει τη δική του δοκιμασία στην παγκόσμια σκηνή μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Τραμπ. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία βελτίωσης του ηγετικού προφίλ του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.