Harrods: Απεργούν 300 υπάλληλοι πριν τα Χριστούγεννα και την boxing day

Περισσότεροι από 300 υπάλληλοι του μεγάλου πολυτελούς βρετανικού πολυκαταστήματος Harrods αποφάσισαν να απεργήσουν το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα και κατά τη διάρκεια της επίσημης αργίας της "Boxing Day", της επομένης των Χριστουγέννων, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο τους.

Οι εργαζόμενοι "δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας για άλλη μια φορά, δεδομένης της άρνησης της διοίκησης του Harrods να αναγνωρίσει ή να αρχίσει διαπραγματεύσεις" με το συνδικάτο, ανακοίνωσε το United Voices of the World (UVW), που εκπροσωπεί τους απεργούς.

Η κινητοποίησή τους θα αρχίσει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου το βράδυ και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, θα συνεχιστεί από τις 12.00 έως τις 21.30 της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου, που είναι η επίσημη αργία της "Boxing Day", της επομένης των Χριστουγέννων, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων στη Βρετανία. Η απεργία λοιπόν θα γίνει "τις πιο σημαντικές ημέρες της χρονιάς για το εμπόριο", διευκρίνισε.

"Περισσότεροι από 350 υπάλληλοι, εκ των οποίων σεφ, σερβιτόροι, ζαχαροπλάστες, ρεσεψιονίστ (...) θα μετάσχουν σε αυτή τη συντονισμένη δράση κατά των μισθών και των επιδομάτων φτώχειας και κατά της έλλειψης σεβασμού", διευκρίνισε το συνδικάτο σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Ως ένα από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα πολυτελείας στον κόσμο, το Χάροντς πρέπει να δίνει το παράδειγμα. Αντί γι αυτό, παίρνουμε τον κατώτατο μισθό και στερούμαστε βασικά προνόμια, όπως επιδόματα γευμάτων και ένα μπόνους Χριστουγέννων - πράγματα που πρέπει να είναι ο κανόνας σε μια εταιρία που συσσωρεύει κέρδη εκατομμυρίων στερλινών κάθε χρόνο", δηλώνει η Άλις Χάουικ, σερβιτόρα στο Harrods και μέλος του UVW, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου.

Η απεργία αυτή πραγματοποιείται επίσης σε μια στιγμή που το Χάροντς πρέπει να διαχειριστεί τις συνέπειες των κατηγοριών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις από πολλές δεκάδες γυναίκες, ανάμεσά τους πολλές πρώην υπάλληλοι, κατά του πρώην ιδιοκτήτη τους, του πλούσιου Αιγύπτιου επιχειρηματία Μοχάμεντ Αλ Φάγιεντ, που πέθανε το 2023 στο ηλικία 94 ετών.

Μεταξύ της αποκάλυψης του σκανδάλου από το BBC στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 22 Οκτωβρίου, περισσότερα από 250 άνθρωποι επικοινώνησαν με το πολυκατάστημα του Λονδίνου για να διαπραγματευτούν μια φιλική διευθέτηση.

Το Harrods πουλήθηκε το 2010 στο κρατικό επενδυτικό ταμείο Qatar Investment Authority.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

