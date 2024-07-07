Από τα τέσσερα κόμματα που σχηματίζουν την αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου, που δημιουργήθηκε λίγες μέρες μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, με επικεφαλής τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, αναμένεται να συγκεντρώσει 85 με 94 έδρες στην Εθνοσυνέλευση.

Οι Σοσιαλιστές αναμένεται να εξασφαλίσουν μεταξύ 55 και 65 έδρες, μπροστά από τους Πράσινους, που εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν από 32 έως 36 έδρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, του οποίου ο ηγέτης Φαμπιέν Ρουσέλ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των εκλογών, θα συγκεντρώσει από έξι έως δέκα έδρες.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, απαιτούνται 15 έδρες για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας στην Εθνοσυνέλευση.

Πηγή: skai.gr

