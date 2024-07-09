Πυρκαγιά σε κέντρο προσφύγων στη Γερμανία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας (αστυνομικός) τραυματίστηκε σοβαρά όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην πόλη Μπούσχολτς ιν ντερ Νορντχάιντε, κοντά στο Αμβούργο (βόρεια Γερμανία) χθες Δευτέρα.

Αστυνομικός υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Αστυνομικίνα και μέλος του προσωπικού του κέντρου επίσης τραυματίστηκαν.

Στο κτίριο βρέθηκε κατόπιν ενας νεκρός. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει εξακριβωθεί σε αυτό το στάδιο.

Αρχικά υπήρχαν ενδείξεις «κινδύνου πυρκαγιάς» στο κέντρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Δυο αστυνομικοί και δυο υπάλληλοι του κέντρου φιλοξενίας διαπίστωσαν πως αναδιδόταν οσμή καυσίμου, προτού σημειωθεί έκρηξη και εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ως το μεσημέρι επιχείρησαν κάπου 150 μέλη του πυροσβεστικού σώματος και υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

