H Kate Middleton στο Wimbledon: H δεύτερη δημόσια εμφάνιση της

Tη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της έπειτα την ανακοίνωση πως κάνει θεραπείες για τον καρκίνο, πραγματοποίησε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον δίνοντας «το παρών» στο Wimbledon για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών στο τένις.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας κατέπληξε τα πλήθη, όταν εμφανίστηκε έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σάρλοτ αλλά και την αδελφή της, Πίπα και καταχειροκροτήθηκε καθώς κατευθυνόταν στο Royal Box για να δει τον αγώνα ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Αλκαράθ.

Μάλιστα έχει προγραμματιστεί πως θα κάνει την απονομή του τροπαίου στον νικητή.

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ από τότε που παρευρέθηκε στο Trooping the Color για τα γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου τον περασμένο μήνα.

Αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο instagram, σχολίασε πως είναι υπέροχο που επέστρεψε στο Wimbledon.

Πηγή: skai.gr

