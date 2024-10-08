Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 46 υποθέσεις θέλει να εξιχνιάσει η ευρωπαϊκή αστυνομία στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της εκστρατείας "Operation Identify Me" που κάνει με στόχο τον εντοπισμό των ονομάτων άγνωστων δολοφονημένων γυναικών, σύμφωνα με το BBC.

«Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις νεκρές γυναίκες, να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειες και να αποδώσουμε δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε ο Γιούργκεν Στοκ, γενικός γραμματέας της Interpol, που συντονίζει την προσπάθεια, σε δήλωση την Τρίτη.

«Είτε πρόκειται για μια ανάμνηση, μια συμβουλή ή μια κοινή ιστορία, η παραμικρή λεπτομέρεια θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας» είπε.

Η δεύτερη φάση της εκστρατείας περιλαμβάνει περιπτώσεις στην Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Λεπτομέρειες για την κάθεμία περίπτωση έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Interpol, μαζί με φωτογραφίες πιθανών στοιχείων αναγνώρισης και ανακατασκευές προσώπου.

Τα περισσότερα από τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών.

Το σώμα μιας εφήβου με κόκκινα παπούτσια, κολιέ με χάντρες και ένα νόμισμα βρέθηκε κάτω από στρώματα φύλλων κοντά σε ένα χωριό που ονομάζεται Le Cellier το 1982. Ήταν εκεί για αρκετούς μήνες.

Ο ντετέκτιβ Franc Dannerolle λέει ότι το σώμα της έφηβης «πετάχτηκε σαν σκουπίδι». «Δεν υπήρχε κανένας σεβασμός, καμία φροντίδα για εκείνη πριν από το θάνατό της», προσθέτει.

Το νόμισμα που βρήκαν πάνω της οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι είτε ήταν Βρετανίδα είτε ταξίδεψε στη Βρετανία πριν από τη δολοφονία της, αν και αναγνωρίζουν ότι θα μπορούσε να το είχε βρει ή να το είχε δώσει.

Η αστυνομία επέλεξε να μην υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της δολοφονίας της για να αποφύγει τους «ψεύτικους δράστες» να αναλάβουν την ευθύνη.

Δυστυχώς, τα λείψανα της εφήβου δεν μπορούν πλέον να βρεθούν, γεγονός που περιπλέκει το έργο των ανακριτών.

Ο συνταξιούχος ντετέκτιβ, Alain Brillet εργάστηκε για την υπόθεση εκείνη την εποχή και την περιγράφει ως «τριπλό αίνιγμα».

«Το πιο περίεργο και απίστευτο ήταν ότι είχαμε κάποιον που είχε δολοφονηθεί, γιατί ξέραμε ότι είχε δολοφονηθεί, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να μάθουμε το όνομά της, από πού ήταν ή ποιος την είχε σκοτώσει», λέει.

Η έναρξη της εκστρατείας Operation Identify Me πέρυσι σηματοδότησε την πρώτη φορά που η Interpol είχε δημοσιοποιήσει ποτέ μια λίστα γνωστή ως «μαύρες ειδοποιήσεις», αναζητώντας πληροφορίες για άγνωστα πτώματα. Τέτοιες ανακοινώσεις είχαν ιστορικά κυκλοφορήσει μόνο στο εσωτερικό δίκτυο της Interpol.

Σε όλη την Ευρώπη, η ευκολία μετακίνησης λόγω των ανοιχτών συνόρων, της αυξημένης παγκόσμιας μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων οδήγησε στην αναφορά περισσότερων ανθρώπων εκτός της χώρας καταγωγής τους, λέει η δρ Σούζαν Χίτσιν, συντονίστρια της μονάδας DNA της Interpol.

«Αυτές οι γυναίκες έχουν υποστεί διπλή αδικία. Έγιναν θύματα δύο φορές: σκοτώθηκαν μέσω μιας πράξης βίας και τους αρνήθηκαν το όνομά τους όταν πέθαναν», λέει.

Η Interpol χρησιμοποιεί στοχευμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσει την καμπάνια σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και δημογραφικά στοιχεία. Η παγκόσμια αστυνομία ζήτησε επίσης από διασημότητες να μιλήσουν για λογαριασμό άγνωστων, ανώνυμων γυναικών.

