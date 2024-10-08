Ρωσικό δικαστήριο διέταξε την σύλληψη των Ιταλών δημοσιογράφων Στεφάνια Μπατιστίνι και Σιμόνε Τραΐνι, οι οποίοι εργάζονται στην δημόσια ραδιοτηλεόραση της Rai.

Οι δυο Ιταλοί δημοσιογράφοι κατηγορούνται ότι «στις 6 του περασμένου Αυγούστου εισήλθαν παράνομα στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ από την Ουκρανία, με όχημα των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου». Επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός της ρωσικής επικράτειας, ζητήθηκε επίσης η έκδοσή τους από την Ιταλία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Το ένταλμα σύλληψης και το αίτημα έκδοσης των Στεφάνια Μπατιστίνι και Σιμόνε Τραΐνι αποτελούν απαράδεκτη πρόκληση, ζητάμε να πάρει άμεσα θέση η κυβέρνησή μας κατά της νέας αυτής προσπάθειας εκφοβισμού των Ιταλών δημοσιογράφων», τονίζει σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο δημοσιογράφων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Usigrai.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

