Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να κατακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στη πρώην Σοβιετική αυτοκρατορία, σύμφωνα με έξι πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιώνκαι τις οποίες επικαλείται το διεθνές πρακτορείο Reuters. Οι διαπραγματευτές, την ίδια ώρα, επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία που θα άφηνε στη Ρωσία πολύ λιγότερα εδάφη. Τελικά, υποστηρίζει αυτές τις διαπραγματεύσεις ο Ρώσος πρόεδρος;

Οι αναφορές αυτές παρουσιάζουν μια εικόνα σε έντονη αντίθεση με εκείνη που προβάλλουν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του για την ειρήνη στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις εκθέσεις χρονολογείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Οι πληροφορίες αυτές αντικρούουν επίσης τις διαψεύσεις του Ρώσου ηγέτη ότι αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.

Τα ευρήματα των ΗΠΑ είναι σταθερά από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή του το 2022. Ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις Ευρωπαίων ηγετών και υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο Πούτιν επιθυμεί ολόκληρη την Ουκρανία καθώς και εδάφη κρατών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων μελών του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρουν οι πηγές.

«Οι πληροφορίες ήταν πάντα ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε ο Μάικ Κουίγκλι, Δημοκρατικός μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, σε συνέντευξη στο Reuters. «Οι Ευρωπαίοι το πιστεύουν ακράδαντα. Οι Πολωνοί είναι απολύτως πεπεισμένοι. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους των επαρχιών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, που αποτελούν τη βιομηχανική καρδιά του Ντονμπάς, τμήματα των επαρχιών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και την Κριμαία, τη στρατηγικής σημασίας χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Κριμαία και οι τέσσερις αυτές επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, απαίτηση που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πλειονότητα των Ουκρανών απορρίπτουν.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να σχολιάσει τις εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ διαπραγματεύονται εδώ και εβδομάδες ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, παραμένουν μεγάλες διαφωνίες στο ζήτημα των εδαφών.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Παρασκευή με Ουκρανούς διαπραγματευτές στο Μαϊάμι και επρόκειτο να έχουν συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι διαπραγματευτές κατέληξαν τη Δευτέρα, σε συνομιλίες στο Βερολίνο, σε μια ευρεία συναίνεση σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες και δύο πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης ανέφεραν ότι οι εγγυήσεις αυτές εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι θα συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Άλλοι διπλωμάτες, ωστόσο, δήλωσαν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, καθώς ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι οι εγγυήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλέπουν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας σε γειτονικές χώρες και εντός της Ουκρανίας, μακριά από τις γραμμές του μετώπου, για να συνδράμει στην αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 800.000 άνδρες, σύμφωνα με μία πηγή. Ωστόσο, αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ρωσία επιδιώκει χαμηλότερο όριο, στο οποίο οι Αμερικανοί εμφανίζονται ανοιχτοί.

Οι ΗΠΑ θα παρείχαν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη, ενώ το πακέτο θα επικυρωνόταν από τη Γερουσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους διπλωμάτες. Σύμφωνα με δύο πηγές, το αμερικανικό σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης περιπολίες αεροσκαφών με αμερικανική υποστήριξη πάνω από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός την Πέμπτη, λέγοντας: «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο ακόμη δεν μπορώ να πάρω απάντηση: Τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας;»

Και παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο αν ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε τέτοιες εγγυήσεις, καθώς έχει επανειλημμένα απορρίψει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει για εδαφικές απαιτήσεις

Ο Πούτιν δεν προσέφερε καμία παραχώρηση την Παρασκευή, αν και δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι είναι έτοιμος να συζητήσει την ειρήνη.

Είπε ότι οι όροι του θα πρέπει να γίνουν δεκτοί, καθώς οι δυνάμεις του έχουν προελάσει κατά 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα φέτος.

Δεν είναι σαφές πώς έχουν αντιδράσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στις απαιτήσεις του Πούτιν. Ο Γουίτκοφ έχει στο παρελθόν υποστηρίξει ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να διεκδικεί τις τέσσερις επαρχίες και την Κριμαία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με λιγότερα από τον αρχικό του στόχο της κατάκτησης της Ουκρανίας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία ή αν θέλει να πάρει ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που έχει πει ανοιχτά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου.

«Ξέρουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν επιτύχει αυτούς τους στόχους».

Πηγή: skai.gr

