«Υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη για την ειρήνη», δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή σε Συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξήγησε πως η χώρα του δεν θέλει να επιβάλλει στη Ρωσία ή στην Ουκρανία το οτιδήποτε και πως οι ΗΠΑ απλά προτείνουν λύσεις για την ειρήνη: «Το ότι παρέχουμε όπλα στην Ουκρανία και όχι στη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μετέχουμε στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Μας ενδιαφέρει η ειρήνη και ας έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε στο δικό μας ημισφαίριο».

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Ρούμπιο:

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στα θέματα τεσσάρων ακόμη μετώπων, της Αϊτής, του Λιβάνου, του Σουδάν και των τρομοκρατικών οργανώσεων, Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για ως και 7.500 στρατιώτες από διάφορες χώρες για τη δύναμη καταστολής των συμμοριών στην Αϊτή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των λιβανικών αρχών και του Ισραήλ θα οδηγήσουν σε μια ισχυρή λιβανική κυβέρνηση και στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. «Αν η Χαμάς βρεθεί ποτέ στο μέλλον σε θέση να απειλήσει ή να επιτεθεί στο Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη», ξεκαθάρισε.

Τόνισε, επίσης, ότι άμεσος στόχος των ΗΠΑ για το Σουδάν είναι η παύση των εχθροπραξιών με την είσοδο στο νέο έτος, ώστε να μπορέσουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να παραδώσουν βοήθεια. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν χώρες που παρέχουν οπλισμό και εξοπλισμό στις αντιμαχόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης όπλων, ιδίως προς τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει έρθει σε επαφή με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου για το σημαντικό ζήτημα του εμφυλίου της αφρικανικής χώρας.

Σε ότι έχει να κάνει με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν το πρόβλημα με ένα μόνο άτομο, τον πρόεδρο της Κολομβίας, να βλάψει τη σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στη Βενεζουέλα και η προάσπιση του εθνικού τους συμφέροντος. Διευκρίνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί παράνομο ηγέτη τον Μαδούρο. «Οι παράνομες ομάδες ELN και FARC δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας, κάτι στο οποίο επικεντρώνεται η αμερικανική πολιτική», εξήγησε, ενώ τοποθετήθηκε και στη στήριξη που παρέχει η ρωσική κυβέρνηση σε αυτή του Μαδούρο και αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ: «Ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν μας αιφνιδιάζει, πρόκειται απλά για μία ρητορική στήριξης, τίποτα παραπάνω».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι ενδεχομένως αύριο Σάββατο, να μεταβεί στο Μαϊάμι για τις συνομιλίες με τη Ρωσία, για το Ουκρανικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.