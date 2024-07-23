Νετανιάχου: Ανακοίνωσε ότι η συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να είναι κοντά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε στις οικογένειες των 116 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων μπορεί να πλησιάζει, ανακοίνωσε το γραφείο του την Τρίτη.



«Οι συνθήκες αναμφίβολα ωριμάζουν. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου στις οικογένειες των ομήρων τη Δευτέρα από την Ουάσιγκτον, όπου αναμενόταν να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που σκιαγραφήθηκε από τον Μπάιντεν τον Μάιο με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ, απέκτησαν δυναμική από τον περασμένο μήνα. Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑείπε ότι οι διαπραγματευτές «οδηγούν προς τον στόχο».Ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας ενός στρατιώτη αμερικανοϊσραηλινής υπηκοότητας του οποίου η σορός παραμένει στη Γάζα, ήταν ένα από τα μέλη της οικογένειας που συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου.«Είπε ότι οι συνθήκες ωρίμαζαν,δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τσεν στο Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο.Θα είναι η πρώτη συνάντηση του Μπάιντεν με ξένο ηγέτη από τότε που επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία και ενέκρινε την Κάμαλα Χάρις για διάδοχό του. Η Χάρις πρόκειται να συναντήσει τον Νετανιάχου, ο οποίος δέχεται αυξανόμενη πίεση από μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αυτή την εβδομάδα ξεχωριστά από τη συνάντηση του Μπάιντεν.

