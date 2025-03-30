Οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία» που θα αποφασίσει μόνη της το μέλλον της, απάντησε σήμερα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο νέος πρωθυπουργός του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Είμαστε σαφείς: Οι ΗΠΑ δεν θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας» ανέφερε ο Νίλσεν σε μια ανάρτησή του στο Facebook.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, 100%».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη στη Γροιλανδία αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να «ενισχύσει την ενότητα» του βασιλείου με το νησί της Αρκτικής.

Τα κυριότερα κόμματα της Γροιλανδίας επιθυμούν την ανεξαρτησία του νησιού, αλλά διαφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Οι αμερικανικές πιέσεις τα έπεισαν να συμμαχήσουν, σχηματίζοντας τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

