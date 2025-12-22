Μετά τους δασμούς, το ποσοστό του ΝΑΤΟ και το ουκρανικό, η Γροιλανδία αναμένεται να εξελιχθεί στο νέο μέτωπο σύγκρουσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ξαφνικός διορισμός του Τζεφ Λάντρι ως ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Γροιλανδία αιφνιδίασε τους πάντες και ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία φάνηκε να είχε... λησμονήσει μία βασική προαναγγελία και στόχευση του Αμερικανού προέδρου. Την προσάρτηση της Γροιλανδίας στην αμερικανική «επικράτεια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος στις προγραμματικές του δηλώσεις, όταν ανέλαβε την ηγεσία των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «προσάρτηση του Παναμά και της Γροιλανδίας, ακόμη και με τη βία». Οι δηλώσεις του, τότε, είχαν προκαλέσει παγκόσμιο σάλο και αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση της Δανίας, στην οποία ανήκει η επιτροπία της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας, όσο και της Ευρώπης, ηγέτες της οποίας είχαν αναφερθεί ακόμη και σε «σύγκρουση» με τις ΗΠΑ.

Η πρώτη δήλωση του Τζεφ Λάντρι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες σε ότι αφορά τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Γροιλανδία δήλωσε στο X: «Ευχαριστώ τον Ντόναλντ Τραμπ για την τιμή που μου έκανε να υπηρετήσω στην εθελοντική αυτή θέση, ώστε να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

Η δήλωση του Τζεφ Λάντρι δεν αφήνει την παραμικρή σκιά για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσα στον αυθορμητισμό των αντιδράσεών του, αποδικνύεται ότι διαθέτει και σχέδιο, προκειμένου, όπως ο ίδιος πιστεύει, οι ΗΠΑ να επικρατήσουν σε όλον τον πλανήτη.

Ο Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία και τον Παναμά στρατηγικές διόδους για το σχέδιό του και από την αρχή της ηγεσίας του φρόντισε να μην το κρύψει, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι οι δύο περιοχές είτε θα περάσουν υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, είτε θα καταληφθούν ακόμη και με τα όπλα.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Δανίας

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τοποθετήθηκε με επίσημη δήλωσή της, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Δανίας.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί κομβική προτεραιότητα για την Ευρώπη. «Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτές οι αρχές είναι απαραίτητες όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα έθνη σε όλο τον κόσμο», τόνισε από κοινού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οργισμένη αντίδραση από Δανία

H απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία ανανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις επιμένουμε ότι όλοι -των ΗΠΑ περιλαμβανομένων- πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογραμμίζει ο Ράσμουσεν σε δήλωσή του που δημοσιοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, για να «προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου».

Ο Τζεφ Λάντρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ μέσω του X λέγοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω ... σ' αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ' ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».

