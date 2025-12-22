Ο Ντόναλντ Τραμπ καρατόμησε αιφνιδιαστικά περίπου 30 διπλωμάτες καριέρας από πρεσβευτικές και άλλες ανώτερες πρεσβειακές θέσεις, καθώς κινείται για τη ριζική αλλαγή της διπλωματικής στάσης των ΗΠΑ στο εξωτερικό, με προσωπικό που θεωρείται ότι υποστηρίζει πλήρως τις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «Πρώτα η Αμερική» (MAGA).

Ο επικεφαλής των διπλωματικών αντιπροσωπειών των ΗΠΑ σε τουλάχιστον 29 χώρες ενημερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι η θητεία τους θα λήξει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όλοι τους είχαν αναλάβει τις θέσεις τους στην κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά είχαν επιβιώσει από μια αρχική εκκαθάριση τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Αυτό άλλαξε την Τετάρτη, όταν άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις επικείμενες αποχωρήσεις τους.

Οι πρεσβευτές υπηρετούν χρονικά κατά την κρίση του προέδρου, αν και συνήθως παραμένουν στις θέσεις τους για τρία έως τέσσερα χρόνια. Όσοι επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση δεν χάνουν τις θέσεις εργασίας τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά θα επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον για άλλες αποστολές, εάν επιθυμούν να τις αναλάβουν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένους αριθμούς ή πρεσβευτές που επηρεάστηκαν, αλλά υπερασπίστηκε τις αλλαγές, αποκαλώντας τες «μια τυπική διαδικασία σε οποιαδήποτε κυβέρνηση». Σημείωσε ότι ένας πρέσβης είναι «προσωπικός εκπρόσωπος του προέδρου και είναι δικαίωμα του προέδρου να διασφαλίσει ότι έχει άτομα σε αυτές τις χώρες που προωθούν την ατζέντα "Η Αμερική Πρώτα"».

