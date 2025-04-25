Τραμπ: Η Ουκρανία δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, ελπίζω να υπογραφεί άμεσα

Νέες πιέσεις ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις σπάνιες γαίες. O πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμη υπογράψει συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, και ελπίζει ότι θα υπογραφεί «άμεσα».

«Η Ουκρανία, με επικεφαλής τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχει υπογράψει τα τελικά έγγραφα για την πολύ σημαντική Συμφωνία για τις Σπάνιες Γαίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καθυστερήσει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα υπογραφεί ΑΜΕΣΩΣ. Οι εργασίες για τη συνολική Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προχωρούν ομαλά», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Λωρίδα της Γάζας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης από το Air Force One ότι πίεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτρέψει την εισαγωγή τροφίμων και φαρμάκων στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν έχει παραδοθεί βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 2 Μαρτίου. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει την είσοδο αγαθών και προμηθειών στη Γάζα μέχρι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ δήλωσε ότι είχε εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων στη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν τέθηκαν ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Η Γάζα αναφέρθηκε και είπα: "Πρέπει να είμαστε καλοί με τη Γάζα... Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν"», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν έθεσε το ζήτημα του ανοίγματος σημείων πρόσβασης για βοήθεια στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε «Ναι».

«Θα το φροντίσουμε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για φάρμακα, τρόφιμα και φάρμακα, και το φροντίζουμε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε πώς απάντησε ο Νετανιάχου, ο Τραμπ απάντησε: «Ένιωσε καλά γι' αυτό».

