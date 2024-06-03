Γουατεμάλα: Μαζική μεταγωγή μελών συμμορίας που έλεγχαν φυλακή

Συνολικά 225 κρατούμενοι, μέλη της ίδιας συμμορίας, απομακρύνθηκαν προχθές Σάββατο από φυλακή της Γουατεμάλας την οποία είχαν θέσει σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχό τους, έχοντας στη διάθεσή τους τηλεοράσεις, ψυγειοκαταψύκτες, εκτρεφόμενα ζώα, ως ακόμη και «κέντρο κλήσεων» για τον συντονισμό εκβιάσεων και άλλων αδικημάτων εκτός των τειχών του σωφρονιστικού κέντρου.

«Δεν απομένει πλέον ούτε ένας κρατούμενος στη φυλακή ‘El Infiernito’» μετά τη μαζική μεταγωγή μελών της συμμορίας Barrio 18, υπό τη φρούρηση κάπου 400 αστυνομικών· η φυλακή «ανήκει ξανά στη χώρα», και «θα την ανακατασκευάσουμε, για να δημιουργήσουμε αληθινή φυλακή υψίστης ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Φρανσίσκο Χιμένες μέσω X.

Θα οδηγηθούν εκεί άλλα πρόσωπα που στερούνται την ελευθερία τους: θα πρόκειται για «φυλακισμένους, όχι παραθεριστές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε ο υπουργός, ορισμένοι κρατούμενοι διέθεταν συσκευές κλιματισμού, τηλεοράσεις και ψυγεία στο κέντρο κράτησης αυτό, στον νομό Εσκουίντλα, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, εξέτρεφαν κοτόπουλα, ενώ βρέθηκαν ακόμη και κροκόδειλοι σε λιμνούλα.

«Θα βρούμε όλες τις κρυψώνες όπου αποθήκευαν χρήματα, όπλα, κινητά τηλέφωνα, ακόμα κι αν χρειαστεί να ρίξουμε όλους τους τοίχους και να σκάψουμε τα δάπεδα. Κατόπιν, θα δημιουργήσουμε αληθινή φυλακή υψίστης ασφαλείας, με αυστηρούς ελέγχους», επέμεινε ο υπουργός Χιμένες.

Σε προηγούμενη έφοδο της αστυνομίας στη φυλακή «Infiernito» («Μικρή κόλαση») διαλύθηκε «κέντρο κλήσεων» με κινητά τηλέφωνα και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha μάχονται για τον έλεγχο περιοχών όπου εκβιάζουν εμπόρους και άλλους επιχειρηματίες. Οι αρχές αναγνωρίζουν πως οι περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις για τον συντονισμό εκβιάσεων γίνονται μέσα από τις φυλακές.

Η μαζική μεταγωγή των μελών της Μπάριο 18 ανακοινώθηκε τρεις ημέρες αφού ο γουατεμαλτέκος πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο δήλωσε πως ορισμένα τμήματα της πρωτεύουσας τελούν «υπό ομηρία» από τις επίφοβες συμμορίες.

Στη Γουατεμάλα των περίπου 17,3 εκατομμυρίων κατοίκων διαπράχθηκαν 4.361 ανθρωποκτονίες το 2023, ή αλλιώς ο δείκτης των φόνων έφθασε τις 25 ανά 100.000 κατοίκους. Περίπου οι μισές αποδόθηκαν στη δράση συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

