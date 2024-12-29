Γερμανία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την παρέμβαση του Ίλον Μασκ υπέρ της AfD

O διάλογος και οι αντεγκλήσεις μεταξύ του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ και γερμανών πολιτικών συνεχίζονται, ενώ δεν απέχουν ούτε δυο μήνες οι πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, υποστηρικτής και πλέον στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε νέα παρέμβαση στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία, τασσόμενος υπέρ της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και κριτική στην ευρωπαϊκή χώρα.

Αφού καταφέρθηκε εναντίον του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, τον οποίο μέσω X –πλατφόρμας που αποτελεί ιδιοκτησία του- χαρακτήρισε «άχρηστο ηλίθιο» και την απροκάλυπτη παρότρυνσή του για ψήφο στην ΑfD, ο Ίλον Μασκ επανήλθε σήμερα.

Σε άρθρο γνώμης που υπογράφει και δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη έκδοση της Welt, ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει την Γερμανία χώρα «στο χείλος της οικονομικής και πολιτιστικής κατάρρευσης» κι επαναλαμβάνει ότι «η AfD είναι η τελευταία σπίθα ελπίδας».

Επισημαίνει προβλήματα στην οικονομία, ως προς τη μετανάστευση, τα κόστη της ενέργειας, την πολιτιστική ταυτότητα, τον τομέα της καινοτομίας.

Και επιμένει ότι η AfD είναι «το κατάλληλο κόμμα για να σώσει την Γερμανία από το να γίνει σκιά του πρώην εαυτού της».

Διατείνεται ότι έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, καθώς έχει επενδύσει στη Γερμανία – αναφερόμενος στο εργοστάσιο της Tesla στο Βρανδεμβούργο.

Τασσόμενος υπέρ της AfD, ο κ. Μασκ υποστηρίζει ότι ο ισχυρισμός περί ακροδεξιάς παράταξης είναι εσφαλμένος, διότι, κατ’ αυτόν, η αρχηγός του κόμματος Αλίς Βάιντελ έχει ομόφυλη σύντροφο από την Σρι Λάνκα. «Αυτό εσάς σας θυμίζει τον Χίτλερ; Σας παρακαλώ!».

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέκρινε τις προσπάθειες «επηρεασμού από το εξωτερικό» κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, κάνοντας λόγο για «απειλή για την δημοκρατία, είτε είναι καλυμμένη, όπως φέρεται να συμβαίνει στην Ρουμανία, είτε ανοιχτή και κραυγαλέα, όπως γίνεται αυτή την στιγμή με ιδιαίτερη ένταση στην πλατφόρμα X».

«Η απόφαση (...) λαμβάνεται αποκλειστικά από τους πολίτες με δικαίωμα ψήφου στην Γερμανία. Το μίσος και η βία δεν πρέπει να έχουν θέση στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος.

Ο κ. Μασκ απάντησε στον κ. Σταϊνμάιερ σχολιάζοντας κάτω από το αναρτημένο βίντεο της δήλωσής του στο Χ: «Θα χάσει τις επόμενες εκλογές».

Πιθανόν αγνοεί ότι στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου δεν κρίνεται η ομοσπονδιακή προεδρία, αν όχι και το ότι ο πρόεδρος εκλέγεται από σώμα επιλεγμένων από τα κόμματα εκλεκτόρων, όχι απευθείας από τους πολίτες.

Πέραν αυτών, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ διανύει ήδη την δεύτερη θητεία του και ούτως ή άλλως δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής.

Το άρθρο του κ. Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.

Ο γενικός γραμματέας του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Μάρκο Μπούσμαν δήλωσε στην Bild ότι «όποιος φλερτάρει με κόμμα εν μέρει εθνικιστικό, ξενοφοβικό κι αντισημιτικό δεν είναι κατάλληλος ως πολιτικό πρότυπο», υπενθυμίζοντας πως η AfD θέλει έξοδο της Γερμανίας από την ΕΕ και την ευρωζώνη, καθώς και από το ΝΑΤΟ.

«Αυτό θα συνιστούσε αυτοκτονία για την οικονομία και την ασφάλειά μας», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν σχολίασε στα αγγλικά μέσω Χ ότι η AfD «θέλει να φύγουμε από την ΕΕ, να επανενεργοποιηθεί ο Nord Stream 2, κάτι που θεωρείται κατά των αμερικανικών συμφερόντων και υπέρ του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν και της Ρωσίας» και διερωτήθηκε: «Αυτό θέλουν οι ΗΠΑ; Μια Γερμανία η οποία θα στρέφεται προς την Ρωσία και μακριά από τις ΗΠΑ;».

Elon Musk says, look beyond the labels of the AfD. Now, let's do it then: The AfD wants to leave NATO, reactivate Nord Stream 2, and is anti-US, pro-Putin and pro-Russia. Is that what the USA wants? A Germany that turns towards Russia and away from the USA?

The AfD wants to… — Jens Spahn (@jensspahn) December 28, 2024

Ερωτηθείς σχετικά από την Bild, ο υποψήφιος καγκελάριος της Ένωσης Φρίντριχ Μερτς αρνήθηκε να σχολιάσει το άρθρο Μασκ.

Ο υπουργός Μεταφορών και Δικαιοσύνης Φόλκερ Βίσινγκ, ο οποίος προέρχεται από το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) αλλά παρέμεινε στην κυβέρνηση αποχωρώντας τις τάξεις του, επέκρινε σήμερα τον πρώην αρχηγό του Κρίστιαν Λίντνερ, επειδή κατά τις προεκλογικές εμφανίσεις του επαινεί συχνά τον κ. Μασκ ή του απευθύνεται απευθείας μέσω Χ.

«Όποιος υποστηρίζει ανοιχτά και άμεσα δεξιούς λαϊκιστές πολιτικούς και κόμματα - είτε οικονομικά είτε φραστικά - δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί πρότυπο για φιλελεύθερες πολιτικές», σημείωσε ο κ. Βίσινγκ στην Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung και πρόσθεσε ότι ο Ίλον Μασκ «προωθεί την δική του ατζέντα με τα χρήματά του και ως ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X, μολονότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος να παραμείνει ουδέτερος στο τελευταίο ζήτημα».

Ο πολιτικός που εγκατέλειψε το FDP σημείωσε ακόμη ότι η Γερμανία δεν ευδοκιμεί επιχειρηματικά σε κλίμα πολιτικής αναταραχής, αλλά πολιτικής σταθερότητας.

«Το γεγονός ότι το Σύνταγμά μας είναι προσανατολισμένο κατά των ανατρεπτικών αλλαγών δημιουργεί την επενδυτική ασφάλεια που έχει καταστήσει την χώρα μας οικονομικά ισχυρή», συμπλήρωσε.

Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Κρίστιαν Λίντνερ είχε δηλώσει ότι η Γερμανία θα πρέπει να κινηθεί περισσότερο «όπως ο (ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής) Μιλέι ή ο Μασκ» και, όταν ο κ. Μασκ τάχθηκε υπέρ της ψήφου στην AfD, τον κάλεσε να συζητήσουν προκειμένου, όπως είπε, να τον πείσει για τα πλεονεκτήματα του FDP.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD) εξέφρασε από την πλευρά του, επίσης μέσω Χ, τον σεβασμό του σε όποιον διαφώνησε με τη δημοσίευση του άρθρου του Ίλον Μασκ.

«Το γεγονός ότι η πολιτική δύναμη μπορεί πλέον να αγοράζεται όλο και πιο εύκολα θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην δημοκρατία. Εάν συμμετέχουν σε αυτό και οι εφημερίδες σκάβουν τον ίδιο τους τον λάκκο και δεν είναι καλύτερες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημείωσε.

Η επικεφαλής του τμήματος άρθρων γνώμης της Welt Εύα Μαρί Κόγκελ ανακοίνωσε χθες την παραίτησή της.

Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht. https://t.co/Ss1FNGiwAL — Eva Marie Kogel (@emkogel) December 28, 2024

«Πάντα διηύθυνα με χαρά στις σελίδες γνώμης της Welt και της κυριακάτικης έκδοσης. Σήμερα στην Welt am Sonntag δημοσιεύτηκε άρθρο του Ίλον Μασκ. Υπέβαλα την παραίτησή μου χθες, αφού το άρθρο πήγε στο τυπογραφείο», έγραψε η κυρία Κόγκελ.

Οι θέσεις του συνεργάτη του επόμενου προέδρου των ΗΠΑ προκάλεσαν αντιδράσεις και στον χώρο της γερμανικής οικονομίας.

Η συνιδιοκτήτρια της βιομηχανίας ενδυμάτων Trigema Μπονίτα Γκρουπ υπενθύμισε στο περιοδικό Capital ότι ο επικεφαλής της AfD στην Θουριγγία Μπγερν Χέκε ευχήθηκε πρόσφατα να χρεοκοπήσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το σύνθημα - πρωτοβουλία της Ένωσης Οικογενειακών Επιχειρήσεων, «Made in Germany - Made by Diversity» (Κατασκευάστηκε στην Γερμανία - Κατασκευάστηκε με ποικιλομορφία).

«Αυτό που είπε ο κ. Χέκε δεν μπορούσα στην αρχή ούτε να το πιστέψω. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το "Made in Germany" στην πραγματικότητα σημαίνει "κατασκευάστηκε από Γερμανούς", αλλά αυτό δεν ισχύει και παρεμπιπτόντως δεν ίσχυε ποτέ. Σήμερα, το 35% των εργαζόμενών μας έχουν μεταναστευτική καταγωγή», δήλωσε η κυρία Γκρουπ και τόνισε ότι «χωρίς αυτούς τους ειδικευμένους εργάτες, δεν θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας».

Με έκδηλη ικανοποίηση υποδέχθηκε τη νέα τοποθέτηση του Ίλον Μασκ η ηγεσία της AfD.

Η αρχηγός και υποψήφια καγκελάριος Αλίς Βάιντελ μέσω X αναπαρήγαγε απόσπασμα από το κείμενο στη Welt: «Η AfD έχει αντιληφθεί ότι η οικονομική ελευθερία δεν είναι απλώς επιθυμητή, αλλά απαραίτητη. Η προσέγγισή της για τον περιορισμό της κυβερνητικής υπέρμετρης ρύθμισης, την μείωση φόρων και την απορρύθμιση της αγοράς αντανακλά τις αρχές που κατέστησαν επιτυχείς την Tesla και την SpaceX (…) Η AfD, ακόμη και εάν περιγράφεται ως ακροδεξιά, αντιπροσωπεύει έναν πολιτικό ρεαλισμό τον οποίο συμμερίζονται πολλοί Γερμανοί που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους περιφρονούνται από το κατεστημένο. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα χωρίς την πολιτική ορθότητα η οποία συχνά κρύβει την αλήθεια».

.@elonmusk: „Die AfD, auch wenn sie als rechtsextrem bezeichnet wird, vertritt einen politischen Realismus, der bei vielen Deutschen, die das Gefühl haben, dass ihre Anliegen vom Establishment ignoriert werden, Anklang findet. Sie spricht die aktuellen Probleme an – ohne die… pic.twitter.com/MholZduE4r — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 28, 2024

Από πλευράς της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων (DJV), ο πρόεδρος Μίκα Μπόιστερ κάλεσε τις συντακτικές ομάδες των γερμανικών ΜΜΕ «να μην επιτρέψουν να εργαλειοποιηθούν στην προεκλογική εκστρατεία», να χειρίζονται «εξαιρετικά προσεκτικά» τα άρθρα γνώμης. «Τα γερμανικά ΜΜΕ δεν πρέπει να επιτρέψουν να τα καταχραστούν», να τα μετατρέψουν σε «φέρεφωνά τους αυταρχικοί πολιτικοί και φίλοι τους».

Από πλευράς Welt am Sonntag, ωστόσο, ο διευθυντής Γιαν Φίλιπ Μπούργκαρντ και ο μελλοντικός εκδότης της WELT Ουλφ Πόσαρντ ανέφεραν πως συμφωνούν με τις θέσεις του Ίλον Μασκ περί οικονομικής και πολιτιστικής κρίση της Γερμανίας, αλλά χαρακτήρισαν «θανάσιμα λανθασμένο» το συμπέρασμα ότι η λύση είναι η ΑfD.

«Ο Ίλον Μασκ μοιάζει να παραβλέπει το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο θέλει να τοποθετήσει την Γερμανία η AfD - έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση (...) Η τρέχουσα συζήτηση για το κείμενο του Ίλον Μασκ είναι πολύ αποκαλυπτική ως προς το γεγονός ότι η δημοκρατία και η δημοσιογραφία εξαρτώνται από την ελευθερία έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση πολωτικών θέσεων».

Αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον πυξίδα της Welt, πρόσθεσαν τα δύο ηγετικά στελέχη της εφημερίδας. Η Welt θα επιδιώξει «ακόμη πιο αποφασιστικά» να μετατραπεί σε «φόρουμ τέτοιων συζητήσεων», κατέληξαν.

