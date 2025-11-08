Θραύση κάνει στα social media ο Ράιαν Τσεν από την Κίνα, ο οποίος μιμείται άψογα την ομιλία και τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου και έχει το παρατσούκλι «Κινέζος Τραμπ».

Ο Τσεν είναι διευθυντής επιχειρήσεων στο Τσονγκίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, και είναι μια τοπική διασημότητα. Κόσμος σταματάει να τρώει για να τον ακούσει, του ζητούν φωτογραφίες και τον παρακαλούν να πει ατάκες του Τραμπ.

Σήμερα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα στην Κίνα, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και στο Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok.

Ο Τσεν μιμείται τη φωνή του Τραμπ με τρομακτική ακρίβεια, και το ταλέντο του αποκαλύφθηκε πρόσφατα, επειδή, όπως λέει στο CNN, έχασε ένα στοίχημα.

«Έπαιξα “θάρρος ή αλήθεια” με έναν φίλο μου και έχασα. Και (ο φίλος μου) με προκάλεσε να μιμηθώ τον Τραμπ και να το ανεβάσω στον λογαριασμό μου, για να δούμε πώς θα πάει», εξήγησε.

Φυσικά, το βίντεο έγινε viral. Όπως παρατηρεί το CNN, εκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν μια «πύλη» προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τις ΗΠΑ, και μέσω της περσόνας του προωθεί την πόλη του και την Κίνα ως τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, οι μιμήσεις του είναι καθαρά μη πολιτικές.

«Προσπαθώ να κρατώ τα πάντα μακριά από την πολιτική», είπε. «Προωθώ τον πολιτισμό μου, το φαγητό μου, δείχνω βασικά την πραγματική εικόνα της Κίνας», πρόσθεσε.

Ο Τσεν λέει ότι του αρέσει αυτό που κάνει, επειδή το γέλιο γεφυρώνει τα εμπόδια, ακόμη και μεταξύ υπερδυνάμεων. Οι θαυμαστές του λένε το ίδιο πράγμα: πως τους δείχνει μια Κίνα που είναι αστεία και κοσμοπολίτικη.

Για το τι σκέφτεται να κάνει στο μέλλον, ο «Κινέζος Τραμπ» απαντά πως θα ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά το μεγαλύτερο του όνειρο είναι να επισκεφθεί τις ΗΠΑ - και ιδίως τη Νέα Υόρκη, την πόλη του Τραμπ.

«Θα ήθελα να ζήσω, να αγκαλιάσω λίγο το χάος, για να δω πώς είναι πραγματικά», λέει.

Πηγή: skai.gr

