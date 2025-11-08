Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε νέα μαζική ρωσική επίθεση κατά των ενεργειακών της υποδομών τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο και να προκληθούν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Εκτός από την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων για την κατάληψη του σημαντικού επιμελητειακού κόμβου Πόκροφσκ στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός έχει κλιμακώσει τους βομβαρδισμούς σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε υποδομές φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες υποχωρούν.

Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, ανακοίνωσε μέσω Facebook τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας».

Από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) κηρύχτηκαν συναγερμοί για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας. Στις περιφέρειες Χαρκόβου και Σούμι (βορειοανατολικά) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ενώ στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) καταγράφηκαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές ύστερα από πλήγματα με drones.

Στο Ντνιπρό, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας, επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό κατοίκων, έξι εκ των οποίων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο τοποθεσίες στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκι.

Επιθέσεις μακράς εμβέλειας και κρίσιμη κατάσταση στην ενέργεια

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τους σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις από την έναρξη της επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επιδρομές τους έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις αερίου.

Σύμφωνα με έκθεση του ινστιτούτου της σχολής οικονομικών του Κιέβου (KSE) από τα τέλη Οκτωβρίου, πάνω από το ένα τέταρτο της ζήτησης για ηλεκτρισμό στην Ουκρανία δεν αναμένεται να καλυφθεί φέτος τον χειμώνα, ενώ η μισή παραγωγή φυσικού αερίου έχει σταματήσει.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν με επιδρομές μεγάλης εμβέλειας προς στόχους στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας κυρίως drones. Το τελευταίο διάστημα, οι ουκρανικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε υποδομές πετρελαίου και αερίου, με στόχο να πλήξουν τον ενεργειακό τομέα, τα έσοδα του οποίου στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη στρατιωτική προσπάθεια της Μόσχας.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ, Αντρέι Μπατσάροφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι επίθεση ουκρανικών drones προκάλεσε διακοπές ρεύματος και σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής, η οποία βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα.

Εξελίξεις στα μέτωπα και έλεγχος εδαφών

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολύνεκρης σύρραξης στην Ευρώπη παραμένουν σε αδιέξοδο, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στα μέτωπα. Οι σημαντικότερες μάχες καταγράφονται στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται ο στρατηγικής σημασίας επιμελητειακός κόμβος της Πόκροφσκ, ο οποίος εκτιμάται ότι κινδυνεύει να πέσει εντός των επόμενων ημερών.

Η κατάληψη της Πόκροφσκ θα αποτελούσε τη σημαντικότερη νίκη για τα ρωσικά στρατεύματα από την πτώση των Βουχλεντάρ (Οκτώβριος 2024) και Αβντιίφκα (Φεβρουάριος 2024).

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW) και του προγράμματος για τα κρίσιμα θέατρα μαχών (CTP), οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% αυτής – η Κριμαία και περιοχές του Ντονμπάς – βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο ήδη πριν από τη στρατιωτική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

