Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία - Πέντε νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριό της νότιας Βραζιλίας

ανεμοστρόβιλος στο χωριό Ρίο Μπονίτο

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

