Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία - Πέντε νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν την Παρασκευή από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

A likely intense to violent tornado struck the city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, causing severe damage to buildings and trees and destroying numerous structures. Damage suggests this tornado may have reached EF4 intensity. pic.twitter.com/TIwIWzaiVD — Nick Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) November 7, 2025

❗️🌪🇧🇷 - A powerful tornado ravaged the small city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, late on Friday, November 7, 2025, unleashing winds exceeding 62 mph that tore roofs from homes, toppled trees and power poles, and collapsed masonry structures, leaving streets blocked… pic.twitter.com/EycrLV8vA8 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

