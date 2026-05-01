Δύο μέλη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla» αναμένεται να μεταφερθούν στο Ισραήλ προκειμένου να ανακριθούν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ο οποίος φέρεται να ερευνάται για διασύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, και τον Τιάγκο Άβιλα, που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να επιτρέψει την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζα, ενώ γίνεται λόγος για «πρόκληση» με επικοινωνιακές σκοπιμότητες από πλευράς του στολίσκου.

As published by the Board of Peace and the U.S. State Department, the humanitarian activity in the Gaza Strip is managed by the BoP, and this Hamas-led-flotilla is another provocation designed to divert attention from Hamas’s refusal to disarm - and to serve the PR interests of… pic.twitter.com/5Bof2RzG0y — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 1, 2026

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη των 178 ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή, η οποία αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά του νησιού.

Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες από διάφορες χώρες – μεταξύ τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν νωρίτερα με αρματαγωγό στον Αθερινόλακκο, όπου τους περίμεναν λεωφορεία. Τελικός προορισμός είναι το Ηράκλειο, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά, πριν δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικό Σώμα, της Ελληνική Αστυνομία και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.