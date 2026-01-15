Σερβία και Ρωσία έκαναν πειράματα σε σκύλους με ηχητικά κανόνια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πειράματα με ηχητικά όπλα πραγματοποιήθηκαν σε σκύλους από τις μυστικές υπηρεσίες της Σερβίας σε συνεργασία με τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Politico.

Κυβερνητικά έγγραφα δείχνουν πως Σέρβοι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών δοκίμασαν μεγάλης ισχύος ηχητικά κανόνια, σε σκύλους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας αρνήθηκε κάθε παράνομη δράση, επισημαίνοντας ότι η χώρα «δεν χρησιμοποίησε κανένα παράνομο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου ηχητικού κανονιού».

Πειράματα με ηχητικά όπλα έκαναν σε σκύλους οι μυστικές υπηρεσίες της Σερβίας, σε συνεργασία με τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας, όπως αποκαλύπτει το Politico.

Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που διέρρευσαν, Σέρβοι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών δοκίμασαν ηχητικά κανόνια σε σκύλους, σε συνεργασία με τη διαβόητη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας.

Η κυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς πραγματοποίησε τα πειράματα με μεγάλης ισχύος μεγάφωνα, γνωστά και ως ηχητικά κανόνια, δύο εβδομάδες μετά από μια αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι, η οποία διακόπηκε με αντίστοιχο τρόπο.

Η κοινή δοκιμή ηχητικών όπλων σε ζώα δείχνει το βάθος της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της Ρωσίας και της Σερβίας, η οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ.

Οι συσκευές Long-Range Acoustic Devices (LRAD), γνωστές και ως «κανόνια ήχου», είναι συστήματα εκπομπής ήχου υψηλής έντασης που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις αλλά και ως μέσο αποτροπής και ελέγχου πλήθους. Η χρήση τους σε κοντινή απόσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή, ενώ προκαλεί και πονοκεφάλους, ζάλη και ναυτία.

Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι χρησιμοποίησε ηχητικά κανόνια εναντίον διαδηλωτών, αν και οι αναφορές υποδεικνύουν το αντίθετο.

Η Σερβία βρίσκεται στη μέγγενη του μεγαλύτερου κινήματος διαμαρτυρίας των τελευταίων δεκαετιών. Για περισσότερο από έναν χρόνο, δεκάδες χιλιάδες πολίτες ξεχύνονται στους δρόμους σε όλη τη χώρα, διοργανώνοντας πανεθνικές διαδηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη οργή κατά της κυβέρνησης.

Another video from Belgrade showing the huge scale of the protests taking place against President Vucic tonight.



They are demanding the resignation of the Serbian president.



Hundreds of thousands people are out on the street 🇷🇸 pic.twitter.com/32Uwnltufe — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Στις 15 Μαρτίου 2025, κατά τη διάρκεια μίας από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, ένας ξαφνικός, εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε την κεντρική λεωφόρο του Βελιγραδίου, με τον κόσμο να σκύβει για να προστατευτεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο, ενώ διαδηλωτές πήγαν στα επείγοντα αναφέροντας συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο και ζάλη, ενώ ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό ήχο σαν «ατμομηχανή» να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

BREAKING:



Another video of the Serbian police using a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB 🇷🇸 pic.twitter.com/cNZrjDwwJI — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

BREAKING:



The Serbian police just used a LRAD sonic cannon against the student protesters in Belgrade while they were holding their 15 minutes of silence.



LRAD is an acoustic weapon that fires a targeted "beam" of sound at very high volume, up to 160 dB. pic.twitter.com/3LYP41jzmj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025

Ενώ αρχικά οι αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι έγινε χρήση ηχητικών όπλων, ο Βούτσιτς στη συνέχεια δήλωσε πως «θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα εντός 48 ωρών και όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις βίαιες κατασκευές και τα ψέματα θα λογοδοτήσουν».

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι η Σερβία «δεν χρησιμοποίησε κανένα παράνομο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου ηχητικού κανονιού».

Έναν μήνα μετά, η υπηρεσία πληροφοριών της Σερβίας, η BIA, δημοσίευσε μια έκθεση που είχε αναθέσει στη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), στην οποία ισχυριζόταν ότι οι συσκευές υψηλής έντασης «δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών» και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε μαζική «ψυχολογική, ηθική και σωματική επίδραση στους ανθρώπους».

Πειραματόζωα

Τα πειράματα στους σκύλους διεξήχθησαν στο πλαίσιο της έρευνας μετά τις διαμαρτυρίες, σύμφωνα με τα έγγραφα που είδε το Politico, τα οποία συντάχθηκαν από τη BIA και ένα υπουργείο της κυβέρνησης.

Σκοπός ήταν να αξιολογηθεί εάν τα συμπτώματα που περιέγραψαν οι διαδηλωτές συνάδουν με τις επιπτώσεις των ηχητικών κανονιών.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά τη διαμαρτυρία, οι μυστικές υπηρεσίες Σερβίας και Ρωσίας συγκέντρωσαν μια ομάδα σκύλων σε ένα πεδίο δοκιμών της BIA για να αξιολογήσουν την «επίδραση των εκπομπών σε βιολογικά αντικείμενα». Οι σκύλοι επιλέχθηκαν ως υποκείμενα δοκιμών λόγω της «υψηλής ευαισθησίας τους στα ακουστικά ερεθίσματα».

Τα ζώα εκτέθηκαν σε δύο μοντέλα LRAD, το LRAD 100X MAG-HS και το LRAD 450XL, που κατασκευάζονται από την εταιρεία Genasys με έδρα την Καλιφόρνια, σε «αποστάσεις 200, 150, 100, 50 και 25 μέτρων», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Οι συσκευές αυτές μπορούν να εκπέμπουν έως και 150 ντεσιμπέλ, που ισοδυναμούν με τον θόρυβο που κάνει ένας κινητήρας τζετ κατά την απογείωση.

Τα έγγραφα υποδηλώνουν επίσης ότι οι δοκιμές ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

«Το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές για τις επιπτώσεις των συσκευών LRAD 100H και LRAD 450XL, καθώς και άλλες δοκιμές για τις επιπτώσεις άλλων συσκευών σε σκύλους», αναφέρουν τα έγγραφα.

«Το υπουργείο δεν έχει λάβει ποτέ αίτημα για έγκριση διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα και, ως εκ τούτου, δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση που να εγκρίνει τη συγκεκριμένη δοκιμή, καθώς και άλλες παρόμοιες δοκιμές», σημειώνεται σε αυτά.

Ο Ντανίλο Κούρτσιτς, Σέρβος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι τα σκυλιά «υποβλήθηκαν είτε σε πειράματα είτε σε κακοποίηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σερβική νομοθεσία απαιτεί τα πειράματα σε ζώα να καταχωρίζονται και να εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ απαγορεύονται ρητά τα πειράματα για τη «δοκιμή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού».

Ο Ραντομίρ Λάζοβιτς, από την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε τις δοκιμές ως «μέρος της εκστρατείας του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να καλύψει τη χρήση ηχητικών κανονιών κατά του λαού του στις διαδηλώσεις του Μαρτίου». «Χιλιάδες άνθρωποι ένιωσαν τις τεράστιες επιπτώσεις αυτού του ηχητικού όπλου πέρυσι», τόνισε.

Στην ίδια έκθεση, η FSB ανέφερε: «Κατά τη μετάδοση των σημάτων, τα βιολογικά αντικείμενα (σκύλοι) δεν ένιωσαν δυσφορία (αλλαγές στη συμπεριφορά) στην απόσταση που ερευνήθηκε. Οι σκύλοι εξετάστηκαν τρεις ημέρες μετά τις δοκιμές και δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή στην κατάστασή τους».

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.