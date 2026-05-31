Ο JR μετέτρεψε την παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού σε σπήλαιο

Η Πον Νεφ (Pont Neuf) - η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού – άλλαξε όψη και έγινε σχεδόν αγνώριστη χάρη στον Γάλλο καλλιτέχνη JR.

Η 400 ετών γέφυρα εμφανίζεται ως ένας ακανόνιστος βραχώδης σχηματισμός, που θυμίζει τα λατομεία που παρήγαγαν τις πέτρες για το χτίσιμο της πόλης. Μόλις υψωθεί πλήρως, το έργο θα φθάσει σε ύψος σχεδόν 18 μέτρων.

«La Caverne du Pont Neuf» (Το Σπήλαιο της Πον Νεφ) είναι ο τίτλος του έργου που έχει μήκος 120 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και φτάνει σε ύψος έως και 18 μέτρα.

«Το όραμά μου για αυτό το έργο έχει τις ρίζες του τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν αυτής της εμβληματικής γέφυρας» δήλωσε ο JR.

«Θαυμάζω την κληρονομιά του Christo και της Jeanne-Claude και συμμερίζομαι την ιδέα τους ότι η αποστολή της τέχνης είναι να μας κάνει να σκεφτόμαστε, να αμφισβητούμε αυτό που μας είναι οικείο. Η συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει ένα δημόσιο έργο τέχνης έχει ίση αξία με την υλοποίησή του. Η τέχνη είναι ένας μετασχηματισμός και ένας τρόπος ανανέωσης του τρόπου που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Μέσα από το όνειρο της La Caverne du Pont Neuf, αυτό ελπίζω να κάνω δυνατό στο Παρίσι» εξήγησε.

Η καλλιτεχνική εγκατάσταση που είναι ακόμη σε εξέλιξη, θα είναι πλήρως ανοιχτή για το κοινό από τις 6 Ιουνίου.

Ο καλλιτέχνης σημείωσε ότι παρά το μέγεθος του έργου, δεν χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Αντ' αυτού, η οικονομική υποστήριξη προέρχεται από την πώληση των έργων τέχνης του JR, καθώς και από συνεισφορές εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται.

Πριν από σαράντα χρόνια οι Christo και Jeanne-Claude, τύλυξαν την Πον Νεφ με ύφασμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

