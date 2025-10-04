Τουρκία: Στην Κωνσταντινούπολη 137 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Εκατόν τριάντα επτά ακτιβιστές, που κρατούνταν από το Ισραήλ επειδή συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flottilla που επεδίωκε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, έφθασαν το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη με πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

Σ' αυτούς περιλαμβάνονται 36 Τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, τη Μαλαισία, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, την Ελβετία και την Τυνησία.

LIVE - 36 Turkish citizens and other international activists arrive in Istanbul after being detained by Israeli forces from Gaza-bound Global Sumud Flotilla https://t.co/wBep7C3JOI — Anadolu English (@anadoluagency) October 4, 2025

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι στην πτήση αυτή επιβαίνουν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείας και καλά στην υγεία τους».

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή οργάνωση που προσφέρει νομική αρωγή στα μέλη του στολίσκου, σε μερικά απ' αυτά οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες.

Ακτιβιστές «υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί με χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού μερικοί απ' αυτούς φώναξαν 'Ελευθερία στην Παλαιστίνη'», ανακοίνωσε η Adalah.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει, σημειώνει το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πηγή: ΑΜΠΕ

