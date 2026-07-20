Στη σύλληψη ενός 43χρονου που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φιαλών ψυκτικού υγρού (φρέον) από την Αλβανία στην Ελλάδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται σε περιοχή της Καστοριάς και μετά από έλεγχο στο όχημά του, βρέθηκαν 25 μεταλλικές φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό (φρέον), συνολικού βάρους 286 κιλών και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν άλλα τρία μέλη και τον αρχηγό της σπείρας που εισήγαγε παράνομα τις φιάλες στην Ελλάδα και τις οποίες διακινούσαν στο δίκτυο εμπορίας που είχαν συστήσει.

Εκτός από τις φιάλες, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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