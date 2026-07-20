Κρεμλίνο: Θα χαιρετίζαμε τυχόν συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στη Μανίλα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα χαιρέτιζε μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο, στη Μανίλα αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μανίλα από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι απόλυτα έτοιμος να συναντηθεί με τον Λαβρόφ στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν ακόμη βέβαιος αν μια τέτοια συνάντηση έχει οριστικοποιηθεί.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για την πιθανότητα αυτής της επαφής, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της συνάντησης των δύο κορυφαίων διπλωματών.

«Οι επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών και των διπλωματικών διαύλων έχουν, φυσικά, κατά κύριο λόγο τεχνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, αν υπάρξει μια επαφή σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, σίγουρα θα τη χαιρετίζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε πως τις τελευταίες ημέρες δεν έχει υπάρξει καμία άλλη επικοινωνία μεταξύ του Κρεμλίνου και του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

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