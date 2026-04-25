Εσμαΐλ Μπαγκάι (Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ιράν): Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση με τις ΗΠΑ

«Οι θέσεις του Ιράν για τον τερματισμό του επιβαλλόμενου από τις ΗΠΑ επιθετικού πολέμου, θα διαβιβαστούν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πακιστάν» ανέφερε

Εσμαΐλ Μπαγκάι

Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις του Ιράν θα διαβιβαστούν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πακιστάν».

«Φτάσαμε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για επίσημη επίσκεψη. Ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πακιστάν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης και καλών υπηρεσιών που καταβάλλουν για τον τερματισμό του επιβαλλόμενου από τις ΗΠΑ επιθετικού πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Οι θέσεις του Ιράν θα διαβιβαστούν στο Πακιστάν», ανέφερε ο Μπαγκάι.

TAGS: Ιράν Πακιστάν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
