Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι σε ανάρτησή του στο Χ, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις του Ιράν θα διαβιβαστούν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πακιστάν».

«Φτάσαμε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για επίσημη επίσκεψη. Ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Πακιστάν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης και καλών υπηρεσιών που καταβάλλουν για τον τερματισμό του επιβαλλόμενου από τις ΗΠΑ επιθετικού πολέμου και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Οι θέσεις του Ιράν θα διαβιβαστούν στο Πακιστάν», ανέφερε ο Μπαγκάι.

We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region.



No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026

Πηγή: skai.gr

