Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες Παρασκευή, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (...) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά χθες βράδυ.

Πηγή: skai.gr

