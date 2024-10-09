Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιστήμονες πέταξαν μέσα στον τυφώνα Μίλτον – Viral bίντεο 

«Κυνηγοί τυφώνων» από την Εθνική Ένωση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας πέταξαν μέσα στην καταιγίδα για να συλλέξουν πληροφορίς

Τυφώνας Μίλτον: Επιστήμονες πέταξαν μέσα στον τυφώνα - Βίντεο 

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο «κυνηγοί τυφώνων» από την Εθνική Ένωση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) πέταξαν μέσα από τον τυφώνα Milton, για να συλλέξουν επιστημονικές πληροφορίες. 

Το βίντεο από την πτήση μέσα στην καταιγίδα δείχνει το αεροσκάφος τους,τη «Miss Piggy» να σείεται από σφοδρές αναταράξεις – οι άνεμοι έφταναν τα 180 χλμ τη ώρα -  ενώ αντικείμενα έπεφταν παντού. 

Ο τυφώνας Μίλτον (κατηγορίας 5), αναμένεται να εμφανιστεί αργά απόψε στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν θα είναι η μεγαλύτερη καταιγίδα στις ΗΠΑ εδώ και 100 χρόνια.

Το NBC News προβλέπει ότι ο τυφώνας θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μεταξύ 2 π.μ. (9 π.μ. ώρα Αθήνας) και 6 π.μ.(1 μ.μ. ώρα Αθήνας) αύριο, κοντά στη Σαρασότα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φλόριντα Τυφώνας Milton
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark