Τυφώνας Μίλτον: Επιστήμονες πέταξαν μέσα στον τυφώνα - Βίντεο 

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο «κυνηγοί τυφώνων» από την Εθνική Ένωση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) πέταξαν μέσα από τον τυφώνα Milton, για να συλλέξουν επιστημονικές πληροφορίες.

Hurricane hunters from the National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA) experienced extreme turbulence as they flew through Hurricane Milton on Tuesday.



Video from aboard the flight shows items being thrown around the aircraft.



The scientists on board were collecting… pic.twitter.com/1NTm0E8nqF October 9, 2024

Το βίντεο από την πτήση μέσα στην καταιγίδα δείχνει το αεροσκάφος τους,τη «Miss Piggy» να σείεται από σφοδρές αναταράξεις – οι άνεμοι έφταναν τα 180 χλμ τη ώρα - ενώ αντικείμενα έπεφταν παντού.

Ο τυφώνας Μίλτον (κατηγορίας 5), αναμένεται να εμφανιστεί αργά απόψε στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Μπάιντεν θα είναι η μεγαλύτερη καταιγίδα στις ΗΠΑ εδώ και 100 χρόνια.

Το NBC News προβλέπει ότι ο τυφώνας θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μεταξύ 2 π.μ. (9 π.μ. ώρα Αθήνας) και 6 π.μ.(1 μ.μ. ώρα Αθήνας) αύριο, κοντά στη Σαρασότα.

Πηγή: skai.gr

