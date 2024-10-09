Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Δύο νεκροί από μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στην Κιριάτ Σμονά - Δείτε βίντεο

Ένας άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της Κιριάτ Σμονά που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ

Ισραήλ

Επίθεση με μπαράζ περίπου 20 ρουκετών εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον της πόλης στο βόρειο Ισραήλ, Κιριάτ Σμονά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Οι ιατρικές υπηρεσίες του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι «μόλις λάβαμε την αναφορά για τα θύματα από την επίθεση με ρουκέτες, κατευθυνθήκαμε στις τοποθεσίες όπου ελήφθησαν κλήσεις. Σε μια από τις σκηνές, βρήκαμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, περίπου 40 ετών, αναίσθητους με τραύματα. Πραγματοποιήσαμε ιατρικές εξετάσεις, αλλά τα τραύματά τους ήταν σοβαρά και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Χεζμπολάχ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark