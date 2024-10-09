Επίθεση με μπαράζ περίπου 20 ρουκετών εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον της πόλης στο βόρειο Ισραήλ, Κιριάτ Σμονά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

🛑| BREAKING: 2 israelis succumbed to their wounds and died in Hezbollah’s latest rocket barrage hitting Kiryat Shmona. pic.twitter.com/kGZ090fiuC October 9, 2024

Οι ιατρικές υπηρεσίες του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι «μόλις λάβαμε την αναφορά για τα θύματα από την επίθεση με ρουκέτες, κατευθυνθήκαμε στις τοποθεσίες όπου ελήφθησαν κλήσεις. Σε μια από τις σκηνές, βρήκαμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, περίπου 40 ετών, αναίσθητους με τραύματα. Πραγματοποιήσαμε ιατρικές εξετάσεις, αλλά τα τραύματά τους ήταν σοβαρά και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου».

Two killed after rockets fired by Hezbollah hit Kiryat Shmona in northern Israel.



This is the first deaths from rocket fire in Israel since operation Northern arrows began on September 23rd pic.twitter.com/X2gMCBtgWX — Faytuks News (@Faytuks) October 9, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.