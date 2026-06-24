Συμφωνία-μαμούθ $9 δισ. και διπλασιασμός εισαγωγών αμερικανικού LNG στην Ελλάδα

Σε κρίσιμο κρίκο για την ελληνοαμερικανική ενεργειακή συνεργασία, αλλά και για τη στρατηγική τοποθέτηση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου τροφοδοσίας της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης αναδεικνύεται η πορεία της Atlantic See, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων πιέσεων στις αγορές φυσικού αερίου.

Το στίγμα αυτό κυριάρχησε στην ενημερωτική εκδήλωση για την εξέλιξη της Atlantic See, όπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, και οι επικεφαλής της κοινοπραξίας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο πρόεδρος του Ομίλου Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέδειξαν τον ρόλο του εγχειρήματος στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας, στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Deal 9 δισ. δολ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη νέα συμφωνία προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς, όπως έγινε γνωστό, η Atlantic See προχώρησε στον διπλασιασμό των ποσοτήτων που θα εισάγει από την αμερικανική Venture Global, φθάνοντας το 1 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως για χρονικό ορίζοντα 20 ετών.

Μάλιστα, συνολικά, πρόκειται για ένα deal αξίας 9 δισ. δολαρίων, όπως έκαναν γνωστό οι επικεφαλής της κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Εξάρχου, η αύξηση των ποσοτήτων επιτεύχθηκε χωρίς μεταβολή στην τιμή, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμφωνία σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν εύλογες ανησυχίες τόσο για το κόστος του φυσικού αερίου όσο και για τη διαθεσιμότητα ποσοτήτων ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Ξιφαράς: Στρατηγικό βήμα η συμφωνία με τη Venture Global

Στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της περιοχής σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς. Όπως σημείωσε, η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ ανοίγει νέες δυνατότητες για ασφαλέστερο και πιο αξιόπιστο εφοδιασμό, σε μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται υπό την πίεση των διεθνών εξελίξεων.

Ο κ. Ξιφαράς χαρακτήρισε τη συμφωνία της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη Venture Global ως στρατηγικής σημασίας κίνηση, η οποία ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενδυναμώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου διαμετακομιστικού κόμβου. Την ίδια στιγμή, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη που έχει παρασχεθεί από την ελληνική κυβέρνηση και την αμερικανική πρεσβεία για την προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και των ευρύτερων ενεργειακών συνεργασιών που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν.

Παπασταύρου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έστειλε μήνυμα σταθερής προσήλωσης της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια και στην αποτροπή κάθε μορφής εργαλειοποίησης της ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, η Αθήνα παραμένει απέναντι σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της ενέργειας ως μέσου πίεσης, είτε αυτή προέρχεται από τη Ρωσία είτε από άλλες εστίες γεωπολιτικής έντασης.

Ο υπουργός συνέδεσε άμεσα το ενεργειακό ζήτημα με την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία, επισημαίνοντας ότι το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον απαιτεί ανθεκτικές υποδομές, διαφοροποιημένες πηγές τροφοδοσίας και στρατηγικές συμμαχίες. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο μία από τις πλέον ουσιαστικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αποδίδοντάς του κομβικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική τροφοδοσίας της περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στις δυνατότητες αξιοποίησης του κυπριακού φυσικού αερίου, αλλά και στη στρατηγική διάσταση που αποκτά η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Έργο εθνικής σημασίας με γεωπολιτικό αποτύπωμα

Από την πλευρά του Ομίλου Aktor, ο Αλέξανδρος Εξάρχου εστίασε στην πολύμηνη προετοιμασία που προηγήθηκε και στη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και θεσμών, η οποία, όπως ανέφερε, επέτρεψε να ωριμάσουν οι συμφωνίες που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης.

Κατά τον ίδιο, οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί διαμορφώνουν σταθερό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του εγχειρήματος, με τον Κάθετο Διάδρομο να αποκτά χαρακτηριστικά έργου εθνικής σημασίας, που υπερβαίνει τα στενά επιχειρηματικά όρια. Ο κ. Εξάρχου συνέδεσε ευθέως τη σημασία της πρωτοβουλίας με την ανάγκη της Ευρώπης να αναδιατάξει τις πηγές και τις διαδρομές εφοδιασμού της μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη νέων ενεργειακών αξόνων δεν αποτελεί μόνο εμπορική επιλογή, αλλά και κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Atlantic See και η συνολική αρχιτεκτονική συνεργασιών που αναπτύσσεται γύρω από το έργο συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή.

Η Ελλάδα ως πύλη αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων ήταν ότι η Ελλάδα αποκτά ολοένα πιο κεντρικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια έχει επανέλθει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η ενίσχυση των εισαγωγών LNG, η ανάπτυξη διασυνδετήριων υποδομών και η προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου συνθέτουν, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις, ένα νέο πλαίσιο που δεν αφορά μόνο την επάρκεια εφοδιασμού, αλλά και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Με φόντο τις αβεβαιότητες για την πορεία των τιμών και τη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες, η Atlantic See παρουσιάζεται ως ένα από τα εγχειρήματα που επιχειρούν να δώσουν πιο μόνιμες απαντήσεις στο ζήτημα της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό.

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