Χάρης Δούκας: «Δεν αλλάζει ο στόχος, θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ακόμη και με μία ψήφο»

«Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, θα μετρήσει πολύ το καθαρό μήνυμα και οι καθαρές διαχωριστικές γραμμές. Απευθυνόμαστε στο 70% του κόσμου που ζητάει πολιτική αλλαγή. Που ζητάει, δηλαδή, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο 25-30% θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο 70% εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αποκλείουμε, όπως και έγινε σχεδόν ομόφωνα, κάθε συνεργασία», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και σημασία έχει να είναι ξεκάθαρο το τι πρεσβεύει η παράταξή του για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους και να διαψεύσει προγνωστικά και δημοσκοπήσεις:

«Συνιστώ ψυχραιμία. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να μην αποπροσανατολιζόμαστε. Θα κάνουμε κριτική στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως κι εκείνοι θα κάνουν σε εμάς. Νομίζω ότι προετοίμαζε το κόμμα του πολύ καιρό. Αλλά νομίζω ότι ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι καθαρό. Γιατί αυτό θα μας διατηρήσει σε μια συνθήκη ανατροπής. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε και το αίτημα της πολιτικής αλλαγής νομίζω μπερδεύεται. Όταν λες «πολιτική αλλαγή» σημαίνει να φύγει η Νέα Δημοκρατία», είπε και συνέχισε:

«Είχαμε ένα συνέδριο το οποίο σε γενικές γραμμές, το ξέρετε κι εσείς είχε ένα θετικό μήνυμα. Είχε ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση. Είχε νομίζω ενότητα. Πρέπει να πιστεύουμε στη νίκη έστω και με μία ψήφο. Αν αλλάξουμε το αφήγημα, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε πολύ χαμηλά.

Ο κόσμος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, διότι θεωρεί και πιστεύει ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την υπάρχουσα συγκυρία. Όταν ήμουν υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα, ήμουν στις δημοσκοπήσεις δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δεν άλλαζα το σενάριο. Το συνέχισα και το πήγαινα. Εμείς λειτουργούμε εδώ σε μια συνθήκη προοπτικής. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει.»

Χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε προεκλογική, ακόμη κι αν οι εκλογές γίνουν τον Μάρτη του 2027:

«Όλα κρίνονται τώρα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η επόμενη περίοδος και κάθε λάθος από δω και πέρα θα μετράει. Γιατί; Διότι ο κόσμος θα ψάχνει πια να ακούσει τι θα ψηφίσει. Μπαίνουμε στο τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο, αλλά είναι σίγουρα προεκλογική περίοδος. Άρα, αυτός που θα πει πιο καθαρά, ποιο είναι το μήνυμα, τι ζητάει και σε ποιους απευθύνεται, θα είναι αυτός ο οποίος έστω και την τελευταία στιγμή θα κερδίσει την εμπιστοσύνη. Συνεπώς: ψυχραιμία, καθαρά μηνύματα, μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία - που είναι ο ιδεολογικός και στρατηγικός μας αντίπαλος - και προσπάθεια συνολικά να παρουσιάσουμε θέσεις οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ανατροπής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.